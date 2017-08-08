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Башкирия вошла в пятёрку самых пьющих регионов страны

8 августа 2017, 12:25
За год республика поднялась в списке «лидеров» на четвёртое место.

В 2016 году Роспотребнадзор сообщал о следующих регионах, употребляющих большее количество спирта на душу населения в год: Магаданская область-14 литров, Москва, Сахалинская область и республика Коми – более 13 литров. В нынешнем году расклад изменился. По данным Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского за 2017 год, в лидерах пьющих регионов страны оказались Московская область и Москва, на третьем месте Нижегородская область, четвёртое место занимает наша республика. При этом самым трезвыми традиционно оказались Ингушетия и Чечня.

Напомним, ранее мы писали о том, что за первые шесть месяцев 2017 года от отравления алкоголем в Башкирии пострадало 652 человека, в том числе 11 детей до 15 лет и пять подростков. 94 человека скончались.

Больше всего в нашей республике злоупотребляют алкоголем в Янаульском, Дюртюлинском районах, а также Уфе. Высокие показатели наблюдаются и в городах Сибай, Туймазы, а также Куюргазинском районе.

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