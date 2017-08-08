Башкирия вошла в пятёрку самых пьющих регионов страны

В 2016 году Роспотребнадзор сообщал о следующих регионах, употребляющих большее количество спирта на душу населения в год: Магаданская область-14 литров, Москва, Сахалинская область и республика Коми – более 13 литров. В нынешнем году расклад изменился. По данным Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского за 2017 год, в лидерах пьющих регионов страны оказались Московская область и Москва, на третьем месте Нижегородская область, четвёртое место занимает наша республика. При этом самым трезвыми традиционно оказались Ингушетия и Чечня.