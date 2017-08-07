В уфимском планетарии опровергли сообщения о «красной луне» 7 августа

- Никакой красной луны надвигающейся ночью не будет, ожидается лишь 25% затмение спутника Земли». –сообщил директор уфимского планетария Анатолий Денисов. - Затмение начнется 7 августа в 22:33 по уфимскому времени, а закончится 8 августа в 00:18.Частное лунное затмение случается, когда Луна проходит выше или ниже центра земной тени и Луна не полностью входит в земную тень. Остальная часть Луны находится в полутени, - рассказал Денисов.