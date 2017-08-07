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В Уфе в кафе «Белый мост» отравилось 15 человек

7 августа 2017, 12:33
Роспотребнадзор зарегистрировал у 15 человек острую кишечную инфекцию.

В Уфе в субботу 5 августа отравилось 15 человек, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора. Люди отмечали торжество в кафе «Белый мост», которое расположено по улице Салавата, 17. У всех пострадавших зарегистрирована острая кишечная инфекция.

- Специалист острой кишечной инфекциями Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия по ликвидации и локализации очага инфекционного заболевания, предотвращению распространения инфекции, - отмечается в сообщении.

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#Новости#Отравление#Уфа#Ольга Корзик#Происшествия
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