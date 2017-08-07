В Уфе в кафе «Белый мост» отравилось 15 человек

В Уфе в субботу 5 августа отравилось 15 человек, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора. Люди отмечали торжество в кафе «Белый мост», которое расположено по улице Салавата, 17. У всех пострадавших зарегистрирована острая кишечная инфекция.