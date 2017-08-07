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В Башкирии «абитуриент» украл ноутбук из приемной комиссии вуза

7 августа 2017, 11:24
34-летний безработный и ранее судимый мужчина представился абитуриентом и прошел через пост охраны на второй этаж вузовского корпуса.

По предварительным данным, мужчина проник в один из кабинетов и приметил там ноутбук. Чтобы не проходить вахту с добычей, мужчина скинул компьютер из окна второго этажа. После этого злоумышленник покинул здание, пройдя мимо поста охраны, сообщает подробности пресс-служба МВД по Башкирии.

В полицию с заявлением о пропаже ноутбука обратилась директор Нефтекамского филиала одного из вузов республики. Украденный ноутбук был обнаружен в квартире подозреваемого. После падения с высоты устройство раскололось пополам.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Происшествия
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