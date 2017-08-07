В Башкирии «абитуриент» украл ноутбук из приемной комиссии вуза

По предварительным данным, мужчина проник в один из кабинетов и приметил там ноутбук. Чтобы не проходить вахту с добычей, мужчина скинул компьютер из окна второго этажа. После этого злоумышленник покинул здание, пройдя мимо поста охраны, сообщает подробности пресс-служба МВД по Башкирии.