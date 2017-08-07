Сделаю город лучше: кто претендует на пост главного велосипедиста Уфы

Раиль Габдуллин, самый известный велосипедист столицы Башкирии, покинул свой пост главы сообщества "ВелоУфа" и перебрался в Санкт-Петербург. Но место руководителя не может долго пустовать, нашлись сразу четыре кандидата, желающие "рулить" велосипедистами Уфы, устраивать велопробеги и договариваться с администрацией города. Стоит отметить, что нового главу выберут сами велосипедисты, путем открытого голосования ВКонтакте. Мы решили поближе познакомиться с предвыборными программами этих отчаянных ребят, которые готовы отдать все свободное время любимому занятию.
Дарья Романова, 19 лет
- Сравните Уфу пару лет назад и сейчас – какой прогресс! Появляются велодорожки, проводятся ежегодные велопробеги, акции. Но нельзя останавливаться на достигнутом, впереди еще много работы по велосипедизации родного города и республики. Должность председателя для того, чтобы развивать город, делать его комфортным для жителей. Если стану лидером, первым делом я проведу Ночь 1000 Велосипедистов и сделаю это вне зависимости от того, выберут меня или нет.
Виль Уразбаев, 24 года
- Осознавая всю ответственность перед велосообществом г. Уфы, водителями и пешеходами, в случае избрания меня председателем ВелоУфы обязуюсь:
Тимур Мударисов, 19 лет
- Меня зовут Тимур, в жизни я люблю две вещи: юмор и велосипед, иногда их совмещаю. Волонтерю (но всем говорю, что работаю) на дне тысячи велосипедистов (вернее, работал, I Bike Ufa) с 2014 года, являюсь участником велосоциалогической инспекции с самого ее образования, также работаю на других проектах ВелоУфы (велодетство, грядущая ночь тысячи велосипедистов) и мне это нравится!
Как председатель велодвижения республики Башкортостан, постараюсь изо всех сил вывести велосипедную культуру в Уфе как в Европе, улучшить инфраструктуру, популяризовать средство передвижения.
Регина Билалова, 28 лет
Мама, предприниматель, организатор квестов, будущая Ironman. Знакома с Велоуфой с 2008 года, когда еще вся жизнь кипела на форуме veloufa.ru. Соорганизатор Дня 1000 велосипедистов (2012, 2013), организатор и идейный вдохновитель праздника Велодетство (2012-2017 годы).
- Работаю на себя, веду два бизнеса, занимаюсь общественной деятельностью, развитием себя и своей малышки (а скоро двух). Люди удивляются, как можно успевать столько, но нет ничего невозможного. Достаточно энергии, сил, люблю общаться, люблю городские проекты и все, что связано с эко.
Планы:
Проголосовать за кандидатов можно ЗДЕСЬ (для членов группы), в данный момент напряженная борьба развивается между Дарьей и Региной. Итоги будут подведены 9 августа.