Сделаю город лучше: кто претендует на пост главного велосипедиста Уфы

- Сравните Уфу пару лет назад и сейчас – какой прогресс! Появляются велодорожки, проводятся ежегодные велопробеги, акции. Но нельзя останавливаться на достигнутом, впереди еще много работы по велосипедизации родного города и республики. Должность председателя для того, чтобы развивать город, делать его комфортным для жителей. Если стану лидером, первым делом я проведу Ночь 1000 Велосипедистов и сделаю это вне зависимости от того, выберут меня или нет.