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Сделаю город лучше: кто претендует на пост главного велосипедиста Уфы

7 августа 2017, 18:22
Медиакорсеть пообщалась с кандидатами на пост руководителя главного уфимского велосообщества.

Раиль Габдуллин, самый известный велосипедист столицы Башкирии, покинул свой пост главы сообщества "ВелоУфа" и перебрался в Санкт-Петербург. Но место руководителя не может долго пустовать, нашлись сразу четыре кандидата, желающие "рулить" велосипедистами Уфы, устраивать велопробеги и договариваться с администрацией города. Стоит отметить, что нового главу выберут сами велосипедисты, путем открытого голосования ВКонтакте. Мы решили поближе познакомиться с предвыборными программами этих отчаянных ребят, которые готовы отдать все свободное время любимому занятию.

Дарья Романова, 19 лет

- Сравните Уфу пару лет назад и сейчас – какой прогресс! Появляются велодорожки, проводятся ежегодные велопробеги, акции. Но нельзя останавливаться на достигнутом, впереди еще много работы по велосипедизации родного города и республики. Должность председателя для того, чтобы развивать город, делать его комфортным для жителей. Если стану лидером, первым делом я проведу Ночь 1000 Велосипедистов и сделаю это вне зависимости от того, выберут меня или нет.

Виль Уразбаев, 24 года

- Осознавая всю ответственность перед велосообществом г. Уфы, водителями и пешеходами, в случае избрания меня председателем ВелоУфы обязуюсь:

  1. Хранить и приумножать традиции велодвижения в г. Уфе
  2. Строить продуктивные отношения с Администрацией г. Уфы
  3. Приобщать новых людей к передвижению по городу на велосипеде.
  4. Создать кодекс правил движения велосипедистов. Кодекс, в котором будут учтены все нюансы, касающиеся аварий, помощи на дороге и многое другое.
  5. Развивать солидарность автолюбителей и пешеходов к велосипедистам и наоборот.
  6. Продвигать развитие велодорожек, парковок, проката и мастерских по всему городу.
  7. Организовывать парки для катания.
  8. Укреплять и развивать различные направления велоспорта.
  9. Проводить совместные катания по городу и окраине.
  10. Прислушиваться к голосу каждого, кто хочет помочь в продвижении велосипеда в нашем городе.

Тимур Мударисов, 19 лет

- Меня зовут Тимур, в жизни я люблю две вещи: юмор и велосипед, иногда их совмещаю. Волонтерю (но всем говорю, что работаю) на дне тысячи велосипедистов (вернее, работал, I Bike Ufa) с 2014 года, являюсь участником велосоциалогической инспекции с самого ее образования, также работаю на других проектах ВелоУфы (велодетство, грядущая ночь тысячи велосипедистов) и мне это нравится!

Как председатель велодвижения республики Башкортостан, постараюсь изо всех сил вывести велосипедную культуру в Уфе как в Европе, улучшить инфраструктуру, популяризовать средство передвижения.

Регина Билалова, 28 лет

Мама, предприниматель, организатор квестов, будущая Ironman. Знакома с Велоуфой с 2008 года, когда еще вся жизнь кипела на форуме veloufa.ru. Соорганизатор Дня 1000 велосипедистов (2012, 2013), организатор и идейный вдохновитель праздника Велодетство (2012-2017 годы).

- Работаю на себя, веду два бизнеса, занимаюсь общественной деятельностью, развитием себя и своей малышки (а скоро двух). Люди удивляются, как можно успевать столько, но нет ничего невозможного. Достаточно энергии, сил, люблю общаться, люблю городские проекты и все, что связано с эко.

Планы:

  • продолжить традицию велопарада и масштабного велофестиваля
  • установить мировой рекорд "человекосипед" из 5000 человек
  • организовать еженедельные встречи: покатушки, соревнования, мастер-классы для детей 2-14 лет и их родителей и праздник Велодетство Уфа
  • поддерживать установленные хорошие связи с Администрацией города
  • поддерживать мероприятия, направленные на пропаганду велокультуры (от покатушек, экскурсий, фотосъемок до масштабных событий и праздников организуемых другими инициативными активистами)

Проголосовать за кандидатов можно ЗДЕСЬ (для членов группы), в данный момент напряженная борьба развивается между Дарьей и Региной. Итоги будут подведены 9 августа.

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