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В Башкирии насмерть сбили шестиклассника, еще двое пешеходов в больнице

6 августа 2017, 11:39
Трое просто шли по краю проезжей части деревенской улицы.

Ночью 5 августа на улице Центральная деревни Галикберово Бурзянского района неустановленный водитель за рулем «Kia Rio» наехал на трех пешеходов, шедших по краю проезжей части в попутном направлении, после чего наехал на электроопору и скрылся с места происшествия, оставив машину, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В результате аварии шестиклассник от полученных травм скончался на месте, две женщины 56 и 34 лет с травмами доставлены в больницу. Через некоторое время водителя установили и задержали. Им оказался 25-летний житель Куюргазинского района, лишенный прав еще в 2015 году за вождение в пьяном виде. На момент совершения ДТП мужчина также был нетрезв.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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