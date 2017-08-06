В Башкирии насмерть сбили шестиклассника, еще двое пешеходов в больнице

В результате аварии шестиклассник от полученных травм скончался на месте, две женщины 56 и 34 лет с травмами доставлены в больницу. Через некоторое время водителя установили и задержали. Им оказался 25-летний житель Куюргазинского района, лишенный прав еще в 2015 году за вождение в пьяном виде. На момент совершения ДТП мужчина также был нетрезв.