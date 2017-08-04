Видео: в Уфе жестоко избили девушку во дворе дома

4 августа рано утром на Баргузинской, 19 парень избил девушку, сообщили в группе «#УфаРулит» в социальной сети. В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как молодой человек запинывает девушку, лежащую возле машины.
В пресс-службе МВД по РБ информацию о ЧП нам подтвердили:
- Сегодня утром в дежурную часть Отдела полиции №10 поступило сообщение от женщины, что мужчина в ходе конфликта причинил ей телесные повреждения. По сообщению выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.