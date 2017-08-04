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В Башкирии школьник нашел бумажник с 3 миллионами рублей

4 августа 2017, 14:48
Находку мальчик отдал владельцу.

В Нефтекамске 11-летний мальчик, возвращаясь с тренировки домой, нашел бумажник, сообщает сайт proneftekamsk.ru. Как отмечает издание, внутри кошелька были 3 тыс. руб., несколько банковских карт и квитанции.

Мальчик отдал этот бумажник своим родителям. Взрослые позвонили по номеру, который был указан на визитке из кошелька. Через некоторое время владелец сам приехал за пропажей. Как оказалось, в кошельке был важный документ – нотариально заверенная долговая расписка на сумму 3 млн руб.

Мужчина поблагодарил мальчика и вручил ему премию, размер которой издание не уточняет.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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