В Башкирии школьник нашел бумажник с 3 миллионами рублей

В Нефтекамске 11-летний мальчик, возвращаясь с тренировки домой, нашел бумажник, сообщает сайт proneftekamsk.ru. Как отмечает издание, внутри кошелька были 3 тыс. руб., несколько банковских карт и квитанции.
Мальчик отдал этот бумажник своим родителям. Взрослые позвонили по номеру, который был указан на визитке из кошелька. Через некоторое время владелец сам приехал за пропажей. Как оказалось, в кошельке был важный документ – нотариально заверенная долговая расписка на сумму 3 млн руб.
Мужчина поблагодарил мальчика и вручил ему премию, размер которой издание не уточняет.