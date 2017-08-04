В Башкирии школьник нашел бумажник с 3 миллионами рублей

Мальчик отдал этот бумажник своим родителям. Взрослые позвонили по номеру, который был указан на визитке из кошелька. Через некоторое время владелец сам приехал за пропажей. Как оказалось, в кошельке был важный документ – нотариально заверенная долговая расписка на сумму 3 млн руб.