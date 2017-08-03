Добровольно-принудительно: в школах Уфы появился новый механизм «поборов»?

- Этот фонд – это то же самое, что так называемая программа поддержки местных инициатив, которая сейчас внедряется, людей законно пытаются принудить к тому, чтобы они платили свои деньги за то, что должно делать государство, - считает Афанасьев. – Причем учителя и директора школ ведь фактически ничего не просят, они действуют через председателей родительских комитетов. Убеждают их, что школе нужно купить, отремонтировать что-то. Стандартный аргумент: «Вам же с нами еще учиться». После этого каждая мама бежит и сдает все, что требуется. Дети по сути стали заложниками этой ситуации.