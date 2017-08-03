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Добровольно-принудительно: в школах Уфы появился новый механизм «поборов»?

3 августа 2017, 18:14
Сбор средств с родителей школьников в Уфе обрел новую форму. Теперь в некоторых учебных заведениях города они сдают деньги в специальный благотворительный фонд «Дети – наше будущее». На собранные в нем пожертвования школы в последующем закупают то, что им необходимо.

О благотворительном фонде 27-летняя Ольга Николаева (имя и фамилия изменены – прим.ред.) узнала этим летом, когда пришла пора идти в школу 7-летнему сыну. Председатель родительского комитета сформированного первого класса объявила, что в этот фонд нужно сдать деньги. Сумма фиксированная – пять тысяч рублей. Причем к взносу было предложено «отнестись как к обязательному». Деньги предлагают перечислить на расчетный счет, указанный на сайте фонда.

- Если честно, я в шоке, что это за благотворительный фонд, и на каком основании я должна вносить эти средства, если я отправляю ребенка в государственную школу, - возмущается Ольга. - Формулировка «отнестись как к обязательному» не оставляет для нас вариантов. Конечно, я, как и большинство родителей, опасаюсь, что если я эту сумму не внесу, то в дальнейшем это негативно скажется на ребенке – на его отношении с учителями.

Как следует из информации на официальном сайте фонда, он был учрежден в 2012 году. Как рассказала Медиакорсети президент фонда Нафиса Камалова, его создали «инициативные граждане». На сайте содержится информация о различных проектах детских садов и школ города. В основном они касаются улучшения материально-технической базы школ: ремонта зданий, закупки техники. По каждому из этих проектов можно внести денежные средства. В дальнейшем можно отслеживать, как они расходуются и как был реализован проект. По школам в настоящий момент завершено 75 проектов, открыт сбор средств на 32. Еще по 27 срок действия истек, но сбор средств пока не закрыт.

- К нам обращаются кураторы проектов, которых назначает управленческий совет школы или родительский комитет, - говорит Нафиса Камалова. – К этому времени, они уже должны обязательно понимать, что это за проект, кто будет поставщиком, какова смета расходов, сроки исполнения и ответственное лицо. В дальнейшем родители, зарегистрировавшись на сайте, может зайти и посмотреть, как идет сбор денег и куда они расходуются. Таким образом, они могут постоянно контролировать реализацию проекта. Мы по сути посредники в финансовых вопросам между благотворителями и исполнителями. В структуре пожертвований 99,9 % составляют средства родителей.

В управлении образования администрации города оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Медиакорсеть направила в мэрию официальный запрос.

Между тем общественники считают, что созданный в Уфе фонд – это ни что иное, как легализация поборов в школе. По мнению общественника Александра Афанасьева, власти сейчас ищут «законные механизмы незаконного сбора денег» в государственных школах.

- Этот фонд – это то же самое, что так называемая программа поддержки местных инициатив, которая сейчас внедряется, людей законно пытаются принудить к тому, чтобы они платили свои деньги за то, что должно делать государство, - считает Афанасьев. – Причем учителя и директора школ ведь фактически ничего не просят, они действуют через председателей родительских комитетов. Убеждают их, что школе нужно купить, отремонтировать что-то. Стандартный аргумент: «Вам же с нами еще учиться». После этого каждая мама бежит и сдает все, что требуется. Дети по сути стали заложниками этой ситуации.

Председатель общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов считает, что появлению таких фондов способствует пассивность родителей и государственная политика в области образования.

- В каждом классе находятся два-три родителя, которые считают, что любые проблемы можно решить за деньги, - говорит Шайахметов. – Другие же просто молча подчиняются, и в этом главная проблема. Мы по сути уже в школе готовим коррупционное общество. Дети с ранних лет знают, что если, условно говоря, Марье Ивановне что-то дать, то какая-то проблема будет решена. С другой стороны, государство, которое говорит: родители сами покупают, мы не причем. То есть не формируется система нетерпимости этих поборов. Не приходится удивляться, что мы живем в стране, где главной проблемой является коррупция.

А как вы расцениваете работу такого фонда?
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