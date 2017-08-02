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Уфимский заключённый побил очередной рекорд России

2 августа 2017, 19:13
1 августа в исправительной колонии № 3, получен официальный сертификат, подтверждающий установление рекорда России по приседанию со штангой. М

Михаил Богданов, отбывающий наказание в ИК-3, 13 июля 2017 года за 5 минут присел 44 раза со штангой весом в 80 килограмм, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии.

Помимо этого, в коллекции Михаила Богданова есть еще один сертификат Книги рекордов России. Он является действующим рекордсменом России по приседаниям за 1 час. Его результат, показанный 12 декабря 2015 года, составляет 2084 приседания. В ближайших планах спортсмена установление рекорда страны по приседаниям с более тяжелым весом.

Примечательно, что до попадания в места лишения свободы Михаил спортом не увлекался.

В настоящее время в Книге рекордов России зафиксировано всего 11 рекордов, установленных в Башкирии. Причем, индивидуальных только 5. Михаил Богданов стал единственным жителем региона, дважды попавшим в Книгу рекордов России.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Спорт
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