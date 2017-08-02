Уфимский заключённый побил очередной рекорд России

Помимо этого, в коллекции Михаила Богданова есть еще один сертификат Книги рекордов России. Он является действующим рекордсменом России по приседаниям за 1 час. Его результат, показанный 12 декабря 2015 года, составляет 2084 приседания. В ближайших планах спортсмена установление рекорда страны по приседаниям с более тяжелым весом.