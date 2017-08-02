«Темная башня» во всех уфимских кинотеатрах с 3 августа

«Я начал писать «Темную башню», когда мне было всего 22 года, – рассказывает Кинг. – Я только что окончил колледж, так что первая книга фактически предопределила мою карьеру. По мере того, как я писал все новые и новые книги, я невольно отмечал, что все истории приводят меня в другой мир, названный мною Срединным миром – миром Темной башни. Он стал перекрестком всех вымышленных мною вселенных. Персонажи из других книг могли появиться в «Темной башне» и наоборот».