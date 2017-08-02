«Темная башня» во всех уфимских кинотеатрах с 3 августа

На протяжении пятидесяти лет своей творческой карьеры Кинг написал более 80 книг, завоевав лавры одного из величайших писателей в мире. Однако одна его работа выгодно выделяется на фоне всех прочих: эпическое сказание «Темная башня» в восьми томах, на страницах которых разворачивается непримиримая борьба добра со злом за все человечество.
«Я начал писать «Темную башню», когда мне было всего 22 года, – рассказывает Кинг. – Я только что окончил колледж, так что первая книга фактически предопределила мою карьеру. По мере того, как я писал все новые и новые книги, я невольно отмечал, что все истории приводят меня в другой мир, названный мною Срединным миром – миром Темной башни. Он стал перекрестком всех вымышленных мною вселенных. Персонажи из других книг могли появиться в «Темной башне» и наоборот».
«Темная башня» добралась и до больших экранов. Последний стрелок Роланд Дискейн (Идрис Эльба) вступает в непримиримую борьбу с Уолтером О′Димом (Мэттью МакКонахи), который стремится разрушить Темную Башню, удерживающую целостность всей вселенной. На карту поставлена судьба всего мира. Добро и Зло сойдутся не на жизнь, а на смерть, поскольку только Роланду под силу спутать планы коварного и всемогущего человека в черном.