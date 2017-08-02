Рустэм Хамитов решил поставлять мед в Индонезию

2 августа состоялась встреча Рустэма Хамитова с делегацией провинции Западная Ява республики Индонезия, возглавляемой губернатором провинции Ахмадом Херьяваном, сообщили в пресс-службе главы республики Башкортостан.
Был подписан Протокол о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах между республикой и провинцией.
Ахмад Херьяван отметил, что жители Индонезии являются большими поклонниками башкирского меда.
- Мед мы готовы поставлять вертолётами, которые вы будете, надеюсь, у нас приобретать. Каждый вертолёт поднимает две тонны мёда. Потребуется много вертолётов. Мёда у нас хватит.Рустэм Закиевич