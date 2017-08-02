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Рустэм Хамитов решил поставлять мед в Индонезию

2 августа 2017, 15:27
Сегодня прошла встреча между губернатором провинции в Индонезии и главой республики.

2 августа состоялась встреча Рустэма Хамитова с делегацией провинции Западная Ява республики Индонезия, возглавляемой губернатором провинции Ахмадом Херьяваном, сообщили в пресс-службе главы республики Башкортостан.

Был подписан Протокол о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах между республикой и провинцией.

Ахмад Херьяван отметил, что жители Индонезии являются большими поклонниками башкирского меда.

- Мед мы готовы поставлять вертолётами, которые вы будете, надеюсь, у нас приобретать. Каждый вертолёт поднимает две тонны мёда. Потребуется много вертолётов. Мёда у нас хватит.Рустэм Закиевич

#Новости#Злата Зукович#Политика
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