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В Уфе с железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек

1 августа 2017, 17:02
Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

Сегодня из здания железнодорожного вокзала в Уфе было из-за угрозы взрыва было эвакуировано около 300 человек, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- По информации УГЗ по Советскому району, поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на железнодорожном вокзале. Все службы были направлены на место по алгоритму, - отмечается в сообщении.

После того, как люди были эвакуированы, кинологи провели проверку здания, никаких опасных предметов не обнаружили.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

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