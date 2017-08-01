В Уфе с железнодорожного вокзала эвакуировали 300 человек

Сегодня из здания железнодорожного вокзала в Уфе было из-за угрозы взрыва было эвакуировано около 300 человек, сообщили в пресс-службе городской администрации.
- По информации УГЗ по Советскому району, поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на железнодорожном вокзале. Все службы были направлены на место по алгоритму, - отмечается в сообщении.
После того, как люди были эвакуированы, кинологи провели проверку здания, никаких опасных предметов не обнаружили.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.