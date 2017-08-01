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В Уфе девушка пыталась выбраться из окна второго этажа при помощи простыней

1 августа 2017, 12:22
Таким образом она пыталась сбежать из квартиры, где ее запер сожитель.

31 июля в 15:00 в службу спасения Уфы поступило сообщение, что на балконе второго этажа жилого дома №8 по улице Лесунова стоит девушка, которая плетет веревку из простыней, чтобы спуститься вниз, сообщили в службе спасения. По словам уфимца, она грозилась выпрыгнуть из окна, если ей не помогут.

Выяснилось, что девушку дома запер сожитель и выход через окно был единственной возможностью выбраться. Сотрудник поисково-спасательного отряда использовал альпинистское снаряжение и организовал уфимке страховку. Девушка самостоятельно спустилась вниз по лестнице, где ее ожидали полицейские для выяснения причин и обстоятельств побега.

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