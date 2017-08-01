В Уфе девушка пыталась выбраться из окна второго этажа при помощи простыней

31 июля в 15:00 в службу спасения Уфы поступило сообщение, что на балконе второго этажа жилого дома №8 по улице Лесунова стоит девушка, которая плетет веревку из простыней, чтобы спуститься вниз, сообщили в службе спасения. По словам уфимца, она грозилась выпрыгнуть из окна, если ей не помогут.