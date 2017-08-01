В Башкирии экс-прокурор Октябрьского ответит за ДТП сына

- С этой целью 6 ноября 2015 года водитель прокуратуры, действуя по указанию прокурора на эвакуаторе вывез автомобиль на другой участок местности, столкнул в кювет и дал ложные показания, что сам был за рулем и не справился с управлением, а прибывший на место «ДТП» сотрудник ГИБДД составил фиктивную схему и определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя прокуратуры, - отмечается в сообщении.