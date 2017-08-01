В Башкирии экс-прокурор Октябрьского ответит за ДТП сына

В Следственном комитете РФ по Башкирии сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего прокурора города Октябрьский, а также бывшего сотрудника ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому и бывшего водителя городской прокуратуры. Как сообщили в ведомстве, бывшего прокурора обвиняют превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ), водителя - в пособничестве в служебном подлоге (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 292 УК РФ), третьего участника – в служебном подлоге (2 ст. 292 УК РФ). В ближайшее время дело будет направлено в суд.
Следствие считает, что 4 ноября 2015 года 16-летний сын прокурора, не имея права управлять транспортным средством, сел за руль служебного автомобиля прокуратуры «Форд Фокус» и попал в ДТП на одной из улиц города. Автомобиль получил серьезные повреждения. Прокурор, желая избежать привлечения к дисциплинарной ответственности за порчу имущества прокуратуры, решил укрыть этот факт. Для этого он организовал оформление сотрудниками ОГИБДД отдела МВД по Октябрьскому фиктивного ДТП с участием водителя прокуратуры. Он потребовал у начальника ОГИБДД и его подчиненного оформить фиктивные документы о происшествии.
- С этой целью 6 ноября 2015 года водитель прокуратуры, действуя по указанию прокурора на эвакуаторе вывез автомобиль на другой участок местности, столкнул в кювет и дал ложные показания, что сам был за рулем и не справился с управлением, а прибывший на место «ДТП» сотрудник ГИБДД составил фиктивную схему и определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя прокуратуры, - отмечается в сообщении.
В декабре 2015 года прокурора уволили из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Водитель также уволился по собственному желанию, а в сотрудника ОГИБДД уволили.