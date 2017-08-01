Конкурс президентских грантов для НКО прошел успешно

Было подано на 40 процентов (6623) больше максимального количества заявок по всем операторам за прошлые годы и в два раза больше среднего числа заявок на один конкурс. Наиболее востребованные темы - охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (976), поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (937), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (817), сохранение исторической памяти (681), поддержка проектов в области культуры и искусства (579).