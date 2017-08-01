Конкурс президентских грантов для НКО прошел успешно

31 июля первый замруководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором подводятся итоги первого в 2017 году конкурса заявил, что нововведения текущего года при проведении конкурса на получение президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО) дали хороший результат, сообщает «ТАСС».
Чиновник отметил, что главной задачей организаторов было сделать конкурс президентских грантов доступными для НКО и особенно НКО для регионов.
Судя по количеству на гранты в размере 200 или 500 тысяч рублей организаторы «верно оценили потребность НКО, для которых это оказалось важным». Неожиданно высокие экспертные оценки получили четыре проекта в городе Шарыпово Красноярского края, и Кириенко предложил позднее проанализировать активность НКО – претендентов на президентские гранты.
Было подано на 40 процентов (6623) больше максимального количества заявок по всем операторам за прошлые годы и в два раза больше среднего числа заявок на один конкурс. Наиболее востребованные темы - охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (976), поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (937), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (817), сохранение исторической памяти (681), поддержка проектов в области культуры и искусства (579).
Конкурсы по предоставлению господдержки НКО проводятся с 2006 года. В 2017 году было решено провести два конкурса. Заявки на первый из них подавали с 17 апреля по 31 мая.
На первый в этом году конкурс представили 6581 проект с общей суммой запрашиваемых грантов 31,27 миллиардов рублей. Каждую заявку оценивали минимум два эксперта по десяти критериям, по каждому выставлялись баллы от 0 до 10. Заявки на участие во втором конкурсе будут приниматься с 16 августа по 29 сентября.