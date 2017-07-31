По рублю за лайк: как в Башкирии работают фейки

Сегодня, 31 июля, редакция радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе опубликовала на своем официальном сайте пост бывшего руководителя (с 2016 по январь 2017) «Молодой гвардии Единой России» по Кировскому району Уфы Виктора Митряшкина. Он в своем сообщении рассказал о существовании сети фейковых аккаунтов, которые используются в целях политической пропаганды в Башкирии.
В своем сообщении Виктор рассказывает о том, что он работал руководителем отдела в #Башольгино (Ольгино - исторический район Санкт-Петербурга, в котором, по данным СМИ, расположены офисы для "троллей", фейковых аккаунтов, занимающихся в соцсетях пропагандой в пользу того или иного лица, общественной организации или государственного органа. Башольгино – название создано по аналогии с федеральным).
Их «офис», по словам Митряшкина, располагался в Уфе по адресу Цюрупа, 17 на 7 этаже «с кондером от летней жары». По его словам, в отделе, кроме него работало еще два человека. Работа была «не пыльная» и «неофициальная».
- График для нас троих был уже налажен. План по комментам был в районе — не меньше 100 к/день. База фейков частично наработана, - пишет Виктор Митряшкин. Мониторили группы в вк, вели собственные, включались в повестку.
По его словам, задачи выполнялись «по заказу сверху».
- Да, вся эта шарашкина контора была/есть повязана с МГЕР (Молодая гвардия Единой России – прим. ред.) и многие задачи выполнялись по заказу сверху, - пишет молодой человек.
Кроме плана по комментариям, ему нужно было отправлять отчеты о проделанной работе куратору, личность которого от Виктора «скрывали».
- Связь была только по вк с фейком, отчёты по почте, - говорит он.
Виктор отмечает, что пошел работать туда для того, чтобы набраться опыта в политическом smm.
- Обещали научить «навыкам политического smm». Ну и зп (заработная плата –прим ред.) в 20 косых для бедного студента было неплохо. Ребятам платили по 15 и 10 штук. ЗП, кстати, получали всегда налом, - рассказывает он.
Но, как позже понял парень, его обманули и ничему не научили.
- Ощущение, что с обучением меня обманули, пришло через месяц работы, ибо кроме азов троллинга и умения завуалированно 10 разными способами похвалить главу, в плане чистых знаний получалось ничего, нарезанное аппетитными дольками. Летом же вышел ещё и пост и статьи о нас у Кости Чадлина. Руководство сразу же создало чат в телеграмме, где сказало не верить в написанное, ибо искушают нас оппозиционным сводомыслием и фсё ложь! По факту выяснилось, что отдел недоукомплектован 1 человеком и платить должны были всем аж по 45 тыщ полновесными двуглавыми, - рассказывает молодой человек. (Орфография и пунктуация автора сохранена)
Виктор отмечает, что не только у него одного в отделе было ощущение, что с заработной платой «таки немного обманули».
- В принципе, сколько бабла попилили на выборах 2016-м, я никогда точно не узнаю. Но наш отдел точно краем не обошли. Ушёл я банально просто, поругавшись с руководством, которое очень нагло решило от меня избавиться. Контакты вскоре со всеми прекратил, потому что стал «нерукопожатным» для многих бывших «товарищей» из-за моих политич.взглядов, - написал Виктор Митряшкин.
В администрации главы республики так прокомментировали этот пост:
- Администрация главы Башкирии не занимается самопиаром, тем более не использует ресурсы сомнительной репутации, - сообщили в пресс-службе главы.
«Медиакорсеть» с вопросом о том, насколько эффективны такие методы обратилась к экспертам.
Основатель и гендиректор интернет-агентства «Сидорин Лаб» Дмитрий Сидорин:
- Насколько эффективны такие технологии, зависит от региона. При попытке воздействовать на большую группу это может сработать, и фейку поверят. Но узкие сообщества, замкнутые тусовки легко раскусят фейк. Для этих нужд технологи стали учиться выращивать аккаунты, вживляя их в среду месяцами, чтобы потом пользоваться доверием. Власти тут не стоит делать крайними - они решают какие-то задачи. К сожалению, инструмент фейков - самый ходовой и предлагаемый агентствами, как решения. Многие во власти так и не в курсе, кто такие боты и фейки.
- По рублю за лайк - вот цена лояльности на бирже, - добавил эксперт. - Сейчас это как валюта со своим курсом.
Политтехнолог, экс сотрудник Белого дома Андрей Потылицин так прокомментировал историю:
- Выборная и предвыборная агитация с некоторых пор существует не только в газетах, журналах, но и в интернете. Все уже без исключения стороны и оппозиция и партия власти сейчас считают, что должна вестись работа по агитации в партию, за кандидата и т.д. Вопрос в том, как это ведется, какое качество этой работы, как и кто это ведет. Безусловно, одними фейковыми аккаунтами обойтись в этой работе нельзя. Кандидат или партия должны присутствовать в сетях самостоятельно, должны за себя агитировать, публиковать свои программы, призывы, заниматься проблемами избирателей и так далее. Наряду с этим используются и технические приемы: это и так называемые боты, и фейковые аккаунты. Таким образом, политическая борьба во всем своем разнообразии просто перенесена уже и в интернет. Представьте ситуацию, когда агитация идет на улице при помощи сторонников или нанятых людей, то же самое происходит и в интернете. Насколько это честно или не честно, это не та категория, чтобы здесь об этом говорить. Это всего лишь инструмент донесения информации. Что касается, Башкирии, то я точно знаю, что в Башкирии такая структура существовала. На Цюрупа, 17 было выделено помещение, где сидели люди, которые писали комментарии, поливали грязью каких-то других кандидатов, хвалили своих кандидатов, все как положено в предвыборной кампании. Результат там, конечно, был печальный.
Нужно понимать, что вообще это обыкновенное нормальное явление во всем мире. Вопрос только в том, как финансировались эти системы, кто платил, от каких фондов. Вообще избирательная компания в нашей стране она регламентирована очень жестко в плане финансирования. Любое движение кандидата, партии регламентировано законом – финансирование всех процессов должно быть прозрачным. Я не знаю, кто и как оплачивал услуги Интернет-пропаганды, из каких источников, в каком объеме - в отчете выборного штаба партии «Единая Россия» этих цифр не найдено.
Политолог Алексей Трегубов:
- Я убежден, что несмотря на географическое расположение, на которое ссылается источник «Эха Москвы в Уфе», вся эта «комментирующая дивизия» не имеет отношения к «Единой России» - цифровые задачи партия формулирует в качестве приоритетных для себя только сейчас. Нет никакого сомнения, что ключевые слова в этом сеансе саморазоблачения - «завуалированно 10 разными способами похвалить главу». То есть основным заказчиком «Башкирского Ольгино» является кто-то хорошо знакомый с Рустэмом Хамитовым и его желаниями.
То, что работа велась вокруг его образа - очевидно: и тягу к цифровой демократии и желание воздействовать на неё Хамитов обозначил с первых дней своего правления, заведя на сервисе livejournal именное сообщество. Но подобной демократией он быстро отравился, поскольку общение с дискомфортными людьми, на мой взгляд, не соответствует профилю его личности.
Не стоит забывать, что его вторая диссертация - докторская - посвящена проблематике автоматизированным системам управления (АСУ) - для такого специалиста все нелинейные процессы, происходящие в гражданском обществе, распадаются на квадратики, кружочки и стрелочки. Видимо, «Башольгино» - как раз одна из таких стрелочек. Плохо скрываемое и легко считываемое презрение к журналистам, скверная, угодливая работа имиджмейкеров Хамитова породило массу репутационных потерь, которые, очевидно, надеялись решить через «микро-роботов», зомбификаторов гражданского общества, погоняемых юными фальсификаторами.
Я считаю, это занятие глубоко противным цифровой этике, бесполезным и тупым. Нет ничего более позорней, чем наличие платных хвалителей государственного деятеля. Фейкового персонажа сразу видно невооруженным глазом, если он как-то еще может навредить ходу дискусии, отравив её своими трольими визгами, то потуги пропиарить чей-то образ, «продвинуть» его в тысячеглазой среде неглупых людей - просто нелепы. Этот проговор - очень серьёзный прокол. Я думаю, что таких признаний, с учетом бескомпромиссного контингента и практики обворовывания ботоводов, будет больше.
- Считаю, в Башкирии эта работа была совсем неэффективной. Для того, чтобы этим заниматься, нужно какое-то образование, опыт работы в данной сфере, но те люди, которое организовали это в Башкирии ни тем, ни другим не обладали.