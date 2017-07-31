По рублю за лайк: как в Башкирии работают фейки

- Выборная и предвыборная агитация с некоторых пор существует не только в газетах, журналах, но и в интернете. Все уже без исключения стороны и оппозиция и партия власти сейчас считают, что должна вестись работа по агитации в партию, за кандидата и т.д. Вопрос в том, как это ведется, какое качество этой работы, как и кто это ведет. Безусловно, одними фейковыми аккаунтами обойтись в этой работе нельзя. Кандидат или партия должны присутствовать в сетях самостоятельно, должны за себя агитировать, публиковать свои программы, призывы, заниматься проблемами избирателей и так далее. Наряду с этим используются и технические приемы: это и так называемые боты, и фейковые аккаунты. Таким образом, политическая борьба во всем своем разнообразии просто перенесена уже и в интернет. Представьте ситуацию, когда агитация идет на улице при помощи сторонников или нанятых людей, то же самое происходит и в интернете. Насколько это честно или не честно, это не та категория, чтобы здесь об этом говорить. Это всего лишь инструмент донесения информации. Что касается, Башкирии, то я точно знаю, что в Башкирии такая структура существовала. На Цюрупа, 17 было выделено помещение, где сидели люди, которые писали комментарии, поливали грязью каких-то других кандидатов, хвалили своих кандидатов, все как положено в предвыборной кампании. Результат там, конечно, был печальный.