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Ханию Фархи сегодня похоронили в Казани

29 июля 2017, 20:09
Певицу Ханию Фархи сегодня похоронили на Ново-татарском кладбище.

Как сообщает inkazan.ru, гражданская панихида прошла в театре Галиаскара Камала. На площади перед театром собралось множество людей. По данным издания, пришло порядка двух тысяч человек.

- Когда тело вынесли из театра, где произносили речи, полиции пришлось образовать живое кольцо вокруг носилок с телом, - говорится в сообщении. - Они сцепились руками, чтобы сдержать напор толпы. Нескольких пожилых женщин пришлось выдворить из автобуса, который должен был отвезти часть из участников митинга на кладбище. Пенсионерки были готовы ехать в микроавтобусе стоя, но этого не допустили, и их высадили.

С речами выступили депутат Госсовета РТ Разиль Валеев, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, заместитель министра культуры Башкортостана Ранис Алтынбаев. Присутствовал руководитель аппарата главы республики Асгат Сафаров.

В последний путь певицу проводили аплодисментами.

Напомним, певица умерла в четверг, 27 июля, в родной деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирии. У нее случился сердечный приступ, она скончалась по дороге в больницу.

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