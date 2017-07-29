Ханию Фархи сегодня похоронили в Казани

- Когда тело вынесли из театра, где произносили речи, полиции пришлось образовать живое кольцо вокруг носилок с телом, - говорится в сообщении. - Они сцепились руками, чтобы сдержать напор толпы. Нескольких пожилых женщин пришлось выдворить из автобуса, который должен был отвезти часть из участников митинга на кладбище. Пенсионерки были готовы ехать в микроавтобусе стоя, но этого не допустили, и их высадили.