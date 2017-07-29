Ханию Фархи сегодня похоронили в Казани

Как сообщает inkazan.ru, гражданская панихида прошла в театре Галиаскара Камала. На площади перед театром собралось множество людей. По данным издания, пришло порядка двух тысяч человек.
- Когда тело вынесли из театра, где произносили речи, полиции пришлось образовать живое кольцо вокруг носилок с телом, - говорится в сообщении. - Они сцепились руками, чтобы сдержать напор толпы. Нескольких пожилых женщин пришлось выдворить из автобуса, который должен был отвезти часть из участников митинга на кладбище. Пенсионерки были готовы ехать в микроавтобусе стоя, но этого не допустили, и их высадили.
С речами выступили депутат Госсовета РТ Разиль Валеев, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, заместитель министра культуры Башкортостана Ранис Алтынбаев. Присутствовал руководитель аппарата главы республики Асгат Сафаров.
В последний путь певицу проводили аплодисментами.
Напомним, певица умерла в четверг, 27 июля, в родной деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирии. У нее случился сердечный приступ, она скончалась по дороге в больницу.