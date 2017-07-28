В Уфе в микрорайоне Сипайлово демонтируют незаконные ларьки

Вчера, 27 июля, в уфимском микрорайоне Сипайлово демонтировали незаконные торговые объекты, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Объекты были расположены на улице Гагарина, 10/2, 23, а также на улице Маршала Жукова, 2/1 корпус 1.
- Металлические конструкции доставлены в специализированное место для хранения, где они будут находиться до тех пор, пока собственник не решит забрать его, возместив соответствующие затраты на вывоз и хранение, - отмечается в сообщении.
Напомним, что мэрия Уфы подала в арбитражный суд республики иски к индивидуальным предпринимателям Рустэму Габдрахманову, Раулю Шарифуллину и физлицу Нине Прозоровой и компании «Регион-ресурс». Администрация требует снести три самовольно построенных ларька на остановке транспорта «Спортивная». Предпринимателям принадлежат помещения общей площадью 1 тыс. кв. м.
Рассмотрение этого дела назначено на 28 августа. Пока Росреестру запрещено проводить сделки, направленные на отчуждение этих объектов. Мэрия просит ответчиков снести объекты в течение 15 дней, если же они не сделают этого, то городские власти намерены сделать это сами.