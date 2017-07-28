В Башкирии сегодня попрощались с Ханией Фархи

Она скончалась вчера от сердечного приступа. Певице стало плохо в родной деревне Верхняя Салаевка, куда она приезжала навестить свою маму. В больницу ее довезти не успели. Любимице публики было всего 57 лет.
Церемония прощания началась в 10 утра по местному времени - в фойе районного Дворца культуры Татышлинского района в селе Верхние Татышлы на улице Ленина, 69. К месту траурного мероприятия люди начали собираться гораздо раньше. Каждый пришедший задерживается у гроба певицы, чтобы попрощаться с артисткой. Среди них и певец Элвин Грей.
Башкирский режиссер Рияз Исхаков поделился воспоминаниями:
- Мы снимали Хание Фархи несколько клипов, в том числе первый "Алдермешка кайтам але". Хания апа, ваши песни будут звучать всегда!
Телеканал БСТ передал с места событий видео. На нем видно, что на площади собралось очень много людей.
- Мы должны сохранить в наших сердцах песни, которые исполняла Хания. И я сегодня хочу сказать своему другу, Хания, мы обещаем, что исполним не исполненные песни, завершим начатые тобой дела. Сегодня мы все скорбим, - сказал на церемонии прощания народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов.
Примерно в полдень в соцсетях появились фотографии со словами "Верхние Татышли простились". Тело певицы отвезут в Казань, где состоится гражданская панихида.
Она пройдет завтра, 29 июля, в Казани в 10:00 в фойе Театра имени Камала по адресу: улица Татарстан, 1. Ханию Фархи похоронят в Казани на Ново-Татарском кладбище.
Справка. Биктагирова Хания Фархлисламовна - настоящее имя певицы, родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР. Училась в школе соседней деревни Бадряшево. Далее она продолжила обучение в Московском текстильном институте, затем окончила Казанское театральное училище. После работала актрисой в театре имени К.Тинчурина, солисткой в ансамбле народной песни «Байрам» при Московской филармонии. Последние годы являлась художественным руководителем этого ансамбля.
Певице большую популярность принесли песни: «Әлдермешкә ҡайтам әле» («Вернусь ещё в Альдырмыш»), «Һағынам һине, Питрәч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). «Һағынам һине, Питрәч» — песня, написанная самой певицей, после которой Хания «проснулась знаменитой». Популярные песни певицы, кроме выше названных: «Үпкәләһәң, әйдә, үпкәлә» (Обижаешься, так обижайся), «Онотолор теймә» («Не говори, что забудется»), «Ҡазан кистәре» («Казанские вечера»), «Ҡышҡы сейә» («Зимняя вишня»). В репертуаре Хании Фархи более 300 песен.