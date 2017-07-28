В Башкирии сегодня попрощались с Ханией Фархи

- Мы должны сохранить в наших сердцах песни, которые исполняла Хания. И я сегодня хочу сказать своему другу, Хания, мы обещаем, что исполним не исполненные песни, завершим начатые тобой дела. Сегодня мы все скорбим, - сказал на церемонии прощания народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов.