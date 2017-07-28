Президент России приехал к врио главы Карелии Артуру Парфенчикову

По словам Екатерины Соколовой, Парфенчиков в первый раз в своей карьере находится на посту руководителя региона, пишет газета «Взгляд». Назначение Парфенчикова на эту должность показывает, что Кремль пытается повысить эффективность управления субъектами РФ. Нынешний врио главы Карелии в прошлом проявил себя как серьезный руководитель, который сумел сделать более эффективной службу судебных приставов. Проведенные им реформы привели к тому, что ФССП увеличила показатели по собираемости штрафов и усовершенствовала систему оповещения россиян о задолженностях.