Президент России приехал к врио главы Карелии Артуру Парфенчикову

По словам Екатерины Соколовой, Парфенчиков в первый раз в своей карьере находится на посту руководителя региона, пишет газета «Взгляд». Назначение Парфенчикова на эту должность показывает, что Кремль пытается повысить эффективность управления субъектами РФ. Нынешний врио главы Карелии в прошлом проявил себя как серьезный руководитель, который сумел сделать более эффективной службу судебных приставов. Проведенные им реформы привели к тому, что ФССП увеличила показатели по собираемости штрафов и усовершенствовала систему оповещения россиян о задолженностях.
По мнению Соколовой, выдвижение Парфенчикова на должность руководителя Карелии – удачное кадровое решение, поскольку жизнь этого человека связана с республикой – здесь он родился, вырос и знает все о своем крае.
За время своего пребывания на посту врио главы Карелии Парфенчиков внедрил новый тип контракта для проведения ремонтных работ, в соответствии с которым ужесточились сроки сдачи, гарантии и вопросы, которые связаны с передачей контракта другому подрядчику.
Соколова убеждена в том, что Парфенчиков – хороший реформатор, который будет по-новому управлять регионом. Есть все основания предполагать, что он будет активно бороться с коррупцией, поскольку в прошлом Парфенчиков вел крупные уголовные дела в этой сфере.