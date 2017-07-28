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Президент России приехал к врио главы Карелии Артуру Парфенчикову

28 июля 2017, 21:40
Президент РФ Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Карелии, где провел встречу с врио главы республики Артуром Парфенчиковым. Как отметила глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, встреча говорит о том, что президент доверяет врио главы Карелии.

По словам Екатерины Соколовой, Парфенчиков в первый раз в своей карьере находится на посту руководителя региона, пишет газета «Взгляд». Назначение Парфенчикова на эту должность показывает, что Кремль пытается повысить эффективность управления субъектами РФ. Нынешний врио главы Карелии в прошлом проявил себя как серьезный руководитель, который сумел сделать более эффективной службу судебных приставов. Проведенные им реформы привели к тому, что ФССП увеличила показатели по собираемости штрафов и усовершенствовала систему оповещения россиян о задолженностях.

По мнению Соколовой, выдвижение Парфенчикова на должность руководителя Карелии – удачное кадровое решение, поскольку жизнь этого человека связана с республикой – здесь он родился, вырос и знает все о своем крае.

За время своего пребывания на посту врио главы Карелии Парфенчиков внедрил новый тип контракта для проведения ремонтных работ, в соответствии с которым ужесточились сроки сдачи, гарантии и вопросы, которые связаны с передачей контракта другому подрядчику.

Соколова убеждена в том, что Парфенчиков – хороший реформатор, который будет по-новому управлять регионом. Есть все основания предполагать, что он будет активно бороться с коррупцией, поскольку в прошлом Парфенчиков вел крупные уголовные дела в этой сфере.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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