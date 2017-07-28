Медиакорсеть признали СМИ года накануне Дня пиарщика

Вчера, 27 июля, в Уфе отметили День PR-специалиста в России. Накануне среди журналистов, блогеров и PR-специалистов провели опрос с тем, чтобы узнать мнение медиаспециалистов, кого они считают лучшими в разных номинациях.
Mkset.ru было признано лучшим СМИ года. Среди лидеров по голосованию экспертов были также «Эхо Москвы» в Уфе, РБК-Уфа, «Коммерсант» и likes.ru.
- Перед Днем пиарщика опросили порядка 50 человек, журналистов, блогеров, PR-специалистов, всех, кто имеет отношение к медиакоммуникациям, - рассказал блогер Раис Габитов. – Примерно треть голосов было за Медиакорсеть, на втором месте – likes.ru.
Были награждены дипломами победители в других номинациях.
В номинации «Онлайн PR» победила Алла Ишбульдина, в номинации «Лайк года» - «Арт-Квадрат», в номинации PR-легенда – Зарина Гайсина, в номинации «Народный PR года» - фильм «Из Уфы с любовью».
Пиарщики - народ нескучный, поэтому они учредили призы и для шуточных номинаций. Так самым настойчивым пиарщиком года признали Оксану Мамонтову, лучшим самопиарщиком – Артура Дмитриева, «спиннером года» (самым активным) - Сергея Лайко, «кобзоном» года (лучшим блогером) – Владимира Кобзева. А лучшим PR-скандалом года признали тему «Уфимская мэрия и снег».