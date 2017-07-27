В Башкирии предприятие задолжало 11 работникам 1,8 миллиона

- Уже установлено, что у предприятия имелись деньги на счетах, которые расходовались на расчеты с поставщиками и дебиторами. Иглинским районным судом Башкирии по искам прокуратуры ранее был установлен факт наличия трудовых отношений между предприятием и 11 работниками, так как работники выполняли трудовые функции без должного оформления, - отмечается в сообщении СК.