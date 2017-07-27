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В Башкирии предприятие задолжало 11 работникам 1,8 миллиона

27 июля 2017, 16:57
Возбуждено уголовное дело.

В Башкирии директора ООО «СтройЛогистикГрупп» возбуждено уголовное дело. Его подозревают в невыплате заработной платы 11 работникам Иглинского строительного предприятия. Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело по статье невыплата заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Следствие считает, что с октября по декабрь 2016 года предприятие не выплачивало заработную плату сотрудников. Задолженность составила 1,8 млн руб.

- Уже установлено, что у предприятия имелись деньги на счетах, которые расходовались на расчеты с поставщиками и дебиторами. Иглинским районным судом Башкирии по искам прокуратуры ранее был установлен факт наличия трудовых отношений между предприятием и 11 работниками, так как работники выполняли трудовые функции без должного оформления, - отмечается в сообщении СК.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, изъята документация по финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

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