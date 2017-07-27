Уфимцы стали свидетелями настоящего взрыва блондинки

Шарлиз Терон – это повод, причина и заманчивое обещание, что фильм стоит посмотреть. Конечно, название «Взрывная блондинка» не очень впечатляет и даже в какой-то степени отталкивает, но с другой стороны интригует. По мнению обывателя, обладательница «Оскара» Шарлиз Терон, где попало не снимается, но отдавая долг времени, все же стоит иметь ввиду, что даже такая признанная красавица моложе не становится, а значит, ей надо сниматься, пока зовут.
В картине, которая обозначена, как боевик, триллер и детектив - сюжет предсказуем. НО. Режиссер Дэвид Литч все же накрутил, постарался. Ведь зритель уже искушен шпионскими перестрелками и разборками, поэтому надо удивлять.
Итак, коротко о сюжете. В центре событий - красивая молодая женщина Лоррейн Бротон. Она умница и красавица и всегда достигает намеченной цели. Естественно, что если она где-то появляется, то все мужчины сразу же обращают на нее внимание. Они стараются угодить ей и понравиться. Устоять перед ее обаянием не в силах ни один мужчина. Но, глупенькие, они даже и представить себе не могут, что эта обаяшка в себе таит.
На самом деле Лоррейн ходит не в офис на работу, нет, она трудится на секретную службу МИ6. Метко стреляет, ловко дерется, умна и хитра, короче - идеал, потому напарников не берет и предпочитает работать самостоятельно. В конце концов она все же соглашается на одно дело, исключительно, чтобы почтить память своего друга. В этот момент к ней и присоединяется агент под прикрытием Дэвид Персиваль. Как справится с заданием эта парочка, можно проследить в ходе просмотра киноистории «Взрывная блондинка».
В Уфе на предпремьерный показ в стенах кинотеатра «Искра» сети «Планета Кино» собралось немало блондинок. Каждая представляла себя на месте героини Шарлиз Терон, но, подозреваю, исключительно в роли красавицы, у ног которой все мужчины падают ниц. Тоже неплохо, согласитесь? Драться сможет не каждая, а вот побыть в роли сногсшибательной красотки – почему бы и нет?
Фильм «Взрывная блондинка» идет добрых два часа. Долго, да. Но динамики в ленте хватает, потому, если уж купите билетик на эту картину, ерзать в кресле от скуки не придется.
Действие фильма разворачивается в Берлине в 1989 года в преддверии падения Берлинской стены. В основу сюжета лег графический роман Энтони Джонстада «Самый холодный город». На производство картины продюсеры выделили по голливудским меркам крохи - всего 30 миллионов долларов, тем не менее, даже за эти деньги посмотреть на экране есть на что. Единственное, что я не стала бы делать – это повторять все эти трюки - махи ногами, кувырки и прочее. Впрочем, Шарлиз в этом образе гармонична, и смотреть, как она лупит мужиков-врагов ногами и руками, одно удовольствие.
Фильм «Взрывная блондинка» стартует на широких экранах сети «Планета Кино» с 27 июля.