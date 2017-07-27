Уфимцы стали свидетелями настоящего взрыва блондинки

Итак, коротко о сюжете. В центре событий - красивая молодая женщина Лоррейн Бротон. Она умница и красавица и всегда достигает намеченной цели. Естественно, что если она где-то появляется, то все мужчины сразу же обращают на нее внимание. Они стараются угодить ей и понравиться. Устоять перед ее обаянием не в силах ни один мужчина. Но, глупенькие, они даже и представить себе не могут, что эта обаяшка в себе таит.