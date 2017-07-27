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Ростов купит электробусы к ЧМ-2018

27 июля 2017, 19:05
В 2017 году в Ростове-на-Дону планируется купить 1-2 единицы электробусов, они выйдут на маршруты в качестве гортранспорта, передает RostovGazeta, ссылаясь на слова главы горадминистрации Виталия Кушнарева.

"В текущем году власти региона побывали в Белоруссии, где им продемонстрировали электробусы. У иностранных инженеров получилось снизить до 40% потребление транспортом электричества. Электробусы теперь более перспективны, чем троллейбусы", - говорится в сообщении.

Глава горадминистрации добавил, что электробус может развить скорость до 65 километров в час. Ему не страшны сильные морозы. По этим условиям машины подходят для Ростова. В данный момент в донской столице обновляют состав гортранспорта. В 2016 году власти купили 16 вагонов трамваев. Также принято решение приобрести еще 14 вагонов. RostovGazeta пишет, что в городе также появятся 200 новых автобусов. На улице Красноармейской уменьшится число маршруток. Однако выйдут на линию автобусы с экологическими двигателями. На Малиновского могут возвести газонаполнительную заправку.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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