Ростов купит электробусы к ЧМ-2018

Глава горадминистрации добавил, что электробус может развить скорость до 65 километров в час. Ему не страшны сильные морозы. По этим условиям машины подходят для Ростова. В данный момент в донской столице обновляют состав гортранспорта. В 2016 году власти купили 16 вагонов трамваев. Также принято решение приобрести еще 14 вагонов. RostovGazeta пишет, что в городе также появятся 200 новых автобусов. На улице Красноармейской уменьшится число маршруток. Однако выйдут на линию автобусы с экологическими двигателями. На Малиновского могут возвести газонаполнительную заправку.