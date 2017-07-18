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Экс-президент «Башнефти» выдвинут в состав совета директоров «Транснефти»

18 июля 2017, 11:19
Список кандидатов в совет подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Бывший президент «Башнефти» Александр Корсик, генеральный директор ООО «УК РФПИ» Кирилл Дмитриев и президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль утверждены кандидатами для избрания в новый состав совета директоров "Транснефти", сообщает ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Всего в совете директоров «Транснефти» 8 мест. Из прежнего состава в него не вошли первый вице-президент Газпромбанка Михаил Гришанков, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде Артур Чилингаров и ректор АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка" Валерий Катькало.

Совет директоров «Трнасфнети» с августа 2015 года возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак. Также настоящее время в совет входят президент "Транснефти" Николай Токарев, управляющий директор Nord Stream AG Матиас Варниг, помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Дарья Василевская, председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов.

Напомним, что Александр Корсик с апреля 2011 года до октября 2016 года был президентом компании «Башнефть». После того, как компанию приватизировала «Роснефть» в октябре прошлого года, господин Корсик был уволен.

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