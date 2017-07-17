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В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД бросили мать с младенцем на трассе

17 июля 2017, 17:36
Женщине с грудным ребенком пришлось идти пешком 4 км под дождем.

Вопиющий случай произошел в Свердловской области. Как сообщает новостное агентство Tagilcity.ru, сотрудники ГИБДД бросили на трассе рядом с поселком Барачинский (4 км. до Нижнего Тагила) молодую кормящую мать, женщине пришлось идти 4 км. пешком.

Светлана с грудным ребенком 11 июля ехала на своем автомобиле из города Кушва в поселок Барачинский. На трассе ее остановили сотрудники ГИБДД и обнаружили просроченные водительские права. После этого они составили протокол об административном правонарушении, забрали автомобиль и самостоятельно этапировали его до штрафстоянки. При этом они оставили ее одну стоять под проливным дождем с грудным ребенком.

Как пояснила новостному агентству женщина, ребенка она родила совсем две недели назад, а пока была беременной, не успела поменять права.

- Я не отрицаю, что это нарушение ПДД с моей стороны. Но то, как поступили сотрудники ГАИ, меня до сих пор вводит в панику, - рассказала она изданию.

По ее словам, сотрудники ГАИ провели процедуру с нарушениями: сотрудник сел за руль и управлял автомобилем до стоянки без страховки, чем сам нарушил правила ПДД. Как отмечает Светлана, он должен был вызвать эвакуатор или ждать, когда кто-то приедет и заберет машину.

Супруг женщины в это время был в командировке, забрать ее не смог, поэтому женщине пришлось идти пешком.

Связавшись со своим братом, она приняла решение обратиться за консультацией по телефону доверия ГИБДД.

- Добравшись до дома, я набрала телефон доверия ГИБДД, попросила разъяснить ситуацию: кто прав, кто виноват. На том конце провода выслушали и подтвердили, что изъятие авто незаконно, все выполнено с грубыми нарушениями. Но, тут же пояснили, что судиться или предпринимать какие-либо меры воздействия на сотрудников бесполезно, - рассказала Светлана.

Супруг женины обратился в отдел ГИБДД города Кушвы и в местную прокуратуру, однако в органах помогать им никто не захотел.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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