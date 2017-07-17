В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД бросили мать с младенцем на трассе

Светлана с грудным ребенком 11 июля ехала на своем автомобиле из города Кушва в поселок Барачинский. На трассе ее остановили сотрудники ГИБДД и обнаружили просроченные водительские права. После этого они составили протокол об административном правонарушении, забрали автомобиль и самостоятельно этапировали его до штрафстоянки. При этом они оставили ее одну стоять под проливным дождем с грудным ребенком.