Прогноз эксперта Егора Титова о матче "Тосно" - "Уфа": будет нулевая ничья

- У Семака, как мне кажется, не так много вариантов для развития, - отмечает Титов. - Покупок пока толком нет. «Уфа» будет стараться, но, судя по составу, ей надо сохранить место в РФПЛ. Что же до «Тосно», то амбиции руководства известны. Дмитрию Парфёнову, моему товарищу, желают только удачи. Но здесь я рискну вообще поставить на точный счёт 0:0. Дело в том, что «Уфа» в гостевых встречах при нынешнем подборе будет стремиться к ничейным результатам. Она играет строго от обороны. «Тосно» же на новом для себя стадионе, в самой главной лиге также будет рад ничьей. Так что здесь вариант без голов очень реален.