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Прогноз эксперта Егора Титова о матче "Тосно" - "Уфа": будет нулевая ничья

15 июля 2017, 11:27
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тосно» — «Уфа» в 1-м туре российской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Встреча состоится сегодня на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Эксперт в предстоящей встрече ставит на нулевую ничью.

Прогноз Егора Титова опубликовал "Рейтинг букмекеров". Он оценивает "Уфу" как "добротную", которая ставит во главу угла оборону.

- У Семака, как мне кажется, не так много вариантов для развития, - отмечает Титов. - Покупок пока толком нет. «Уфа» будет стараться, но, судя по составу, ей надо сохранить место в РФПЛ. Что же до «Тосно», то амбиции руководства известны. Дмитрию Парфёнову, моему товарищу, желают только удачи. Но здесь я рискну вообще поставить на точный счёт 0:0. Дело в том, что «Уфа» в гостевых встречах при нынешнем подборе будет стремиться к ничейным результатам. Она играет строго от обороны. «Тосно» же на новом для себя стадионе, в самой главной лиге также будет рад ничьей. Так что здесь вариант без голов очень реален.

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