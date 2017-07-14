В интернете появилось видео с итогами семи лет правления Рустэма Хамитова

В башкирском сегменте интернета стремительную популярность набирают ролики, так или иначе описывающие итоги деятельности главы Башкирии Рустэма Хамитова за 7 лет, прошедших с момента его назначения временно исполняющим обязанности главы Башкирии соответствующим указом Президента РФ Дмитрия Медведева. Пользователи активно делятся ими в соцсетях и мессенджерах (whatsapp и telegram) - их содержание носит критический характер, в них в сатирической форме описываются продекларированные планы и достигнутые результаты деятельности Хамитова на высшем региональном посту.
В частности один из роликов представляет собой слайдшоу под «запрещенную в интернете» песню Семена Слепакова, повествующую о крупном чиновнике-коррупционере.
Второй ролик - это видеонарезка квадрокоптерных пролётов над объектами экономики и социальной инфраструктуры, которые так или иначе были запланированы на территории Башкортостана: «конного кластера», завода гидротурбин в Уфимском районе, несостоявшейся стройки века - каскада ГЭС в верхнем течении реки Уфа в районе села Нижний Суян Караидельского района республики.
Особое внимание обращает на себя визуальный ряд, связанный, как утверждают анонимные авторы, с «Домиком в Подмосковье», точнее в районе села Сорочаны Дмитровского района Московской области. Он преподносится как проект, который, наряду с заводом «Кроношпан» и набережной реки Агидель, можно отнести к числу реализованных в описываемые годы правления Рустэма Хамитова.
Как свидетельствуют титры, этот объект недвижимости представляет собой трехэтажный дом площадью в 1300 квадратных метров, расположенный на участке в 3500 квадратных метров. И этот дом розового кирпича, исполненный в европейском стиле, окружен всем необходимым для благополучной жизни. Он находится во втором ряду домов неподалёку от живописного озера у самой опушки хвойного леса. Однако авторы не поясняют, какая связь между конкретным домом и Хамитовым.
Данные картографического сервиса Google Maps показывают, что в указанном месте действительно находится участок схожих очертаний, на котором возведены показанные в видеоролике прекрасные строения. Судя по всему, в этом месте в непосредственной близости от знаменитого горнолыжного курорта сосредоточена так называемая «элитная недвижимость» - жильё для богатых людей.
Данные Росреестра говорят о том, что участок имеет кадастровый номер 50:04:0101706:262 - он учтён как номер 13 в д. Курово, имеет площадь 3 584 кв. метра и оформлен в частную собственность в декабре 2008 года на гражданку Кузнецову Е.В., а ранее, в 2006 году на неё было зарегистрировано ООО «МДК». Таким образом создатели ролика не предоставили на данный момент свидетельств о том, что этот участок и его строения имеют непосредственное отношение к описываемому в ролике государственному деятелю.
За эти годы недвижимость в престижных, приближенных к «подмосковному куршевелю» и гольф-клубам, районах неоднократно менялась в цене, так что оценка объектов недвижимости в 100 млн рублей также весьма условна. В связи с общественной важностью сведений, возможно, характеризующих деятельность высших должностных лиц, редакция ИА «Медиакорсеть» подготовила запросы в соответствующие органы государственной и муниципальной власти.
По мнению политолога Аббаса Галлямова, с точки зрения содержания ролик бьет в «яблочко».
- Самое слабое место образа Хамитова - то, что его слово ничего не стоит. Обещаний он своих не выполняет и даже не пытается это сделать. Народ это почувствовал, а ролик это чувство вербализует и визуализирует. С точки зрения формы, исполнения, этот образец народного творчества мог сделать кто угодно, ролик этот не очень дорогой. Поэтому понять, кто является заказчиком, невозможно. Единственная претензия - ролик слишком затянут. Надо было сделать его более динамичным, - высказался Аббас Галлямов.