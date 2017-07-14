В интернете появилось видео с итогами семи лет правления Рустэма Хамитова

- Самое слабое место образа Хамитова - то, что его слово ничего не стоит. Обещаний он своих не выполняет и даже не пытается это сделать. Народ это почувствовал, а ролик это чувство вербализует и визуализирует. С точки зрения формы, исполнения, этот образец народного творчества мог сделать кто угодно, ролик этот не очень дорогой. Поэтому понять, кто является заказчиком, невозможно. Единственная претензия - ролик слишком затянут. Надо было сделать его более динамичным, - высказался Аббас Галлямов.