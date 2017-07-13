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В новом сезоне КХЛ юлаевцев ждёт четыре зелёных дерби

13 июля 2017, 11:39
Опубликован календарь КХЛ на сезон 2017/2018.

Континентальная хоккейная лига определилась с календарём на новый хоккейный сезон. Новый чемпионат стартует 21 августа матчем между армейцами из Москвы и Санкт-Петербурга.

Свой первый матч уфимский «Салават Юлаев» проведёт 22 августа на домашней арене против «Адмирала». Затем юлаевцев ждёт домашняя серия, в гости приедут «Амур» (26 августа), «Куньлунь Ред Стар» (28 августа), «Сочи» (31 августа), «Нефтехимик» (3 сентября) и «Барыс» (5 сентября). Свой первый матч на выезде уфимцы проведут лишь 8 сентября против подмосковного «Витязя».

В новом сезоне болельщиков ждёт четыре «зелёных дерби» против казанского «Ак Барса». Первый матч пройдёт в Уфе 22 ноября, затем 29 ноября и 18 декабря в Казани, закончится неофициальное противостояние 1 марта в Уфе.

Также интересными станут две игры против бывшего клуба, нового наставника уфимцев Эркки Вестерлунда. Матчи с «Йокеритом» «Салават Юлаев» сыграет 15 октября в гостях 23 января на домашнем льду.

Всего в новом сезоне в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдёт 756 матчей. За чемпионство поборются 27 команд.

#Новости#Константин Климов#Спорт
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