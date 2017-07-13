В новом сезоне КХЛ юлаевцев ждёт четыре зелёных дерби

Свой первый матч уфимский «Салават Юлаев» проведёт 22 августа на домашней арене против «Адмирала». Затем юлаевцев ждёт домашняя серия, в гости приедут «Амур» (26 августа), «Куньлунь Ред Стар» (28 августа), «Сочи» (31 августа), «Нефтехимик» (3 сентября) и «Барыс» (5 сентября). Свой первый матч на выезде уфимцы проведут лишь 8 сентября против подмосковного «Витязя».