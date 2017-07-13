Умер детский тренер, бывший игрок и капитан юлаевцев Геннадий Заикин

Сегодня, 13 июля, стало известно о смерти бывшего игрока и капитана уфимского «Салавата Юлаева» Геннадия Заикина. Геннадий Заикин – воспитанник «Салавата Юлаева», за уфимский клуб он играл в общей сложности десять лет с 1973 по 1975 и с 1977 по 1985 года, также в ходе игровой карьеры Геннадий Юрьевич защищал цвета молодёжного ЦСКА, и СКА (Куйбышев). Геннадий Заикин был Чемпионом Европы среди юниоров U-18 (1970), победителем первенства ССCР U-18 (1974) и U-20 (1976).
После завершения игровой карьеры Геннадий Заикин тренировал в спортшколе уфимского «Салавата Юлаева», затем перешёл в учалинский «Горняк». В последние годы он работал в ДЮСШ «Нефтяник» (Альметьеск).
Прощание с Геннадием Заикиным будет проходить в эту субботу с 10 до 11 утра, по адресу ул. Цветочная 2/3, ритуальный комплекс " Вознесение", зал прощания №1.
Редакция информационного агентства «Мадиакорсеть» выражает соболезнования родственникам и близким Геннадия Заикина, а также всем тем, кто знал Геннадия Юрьевича.