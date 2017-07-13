Умер детский тренер, бывший игрок и капитан юлаевцев Геннадий Заикин

Сегодня, 13 июля, стало известно о смерти бывшего игрока и капитана уфимского «Салавата Юлаева» Геннадия Заикина. Геннадий Заикин – воспитанник «Салавата Юлаева», за уфимский клуб он играл в общей сложности десять лет с 1973 по 1975 и с 1977 по 1985 года, также в ходе игровой карьеры Геннадий Юрьевич защищал цвета молодёжного ЦСКА, и СКА (Куйбышев). Геннадий Заикин был Чемпионом Европы среди юниоров U-18 (1970), победителем первенства ССCР U-18 (1974) и U-20 (1976).