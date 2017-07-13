Убийца Бориса Немцова получил 20 лет строгого режима

Сегодня, 13 июля, в Московском окружном военном суде был оглашён приговор убийце Бориса Немцова и его подельникам.
Заур Дадаев непосредственно стрелявший в политика получил 20 лет строгого режима, сторона обвинения просила для него пожизненный срок. Анзор и Шадид Губашевы приговорены к 19 и 16 годам лишения свободы, прокурор требовал дать им 23 и 21 год. Темирлану Эскерханову проведёт в колонии строго режима 14 лет, Хамзат Бахаев – 11, для них гособвинитель просил 19 и 17 лет.
Напомним, оппозиционного политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Ни один из пятерых осуждённых своей вины не признал. Более того, они заявили, что сделали это в результате длительных пыток над ними.