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Убийца Бориса Немцова получил 20 лет строгого режима

13 июля 2017, 14:31
В Москве огласили приговор по делу о убийстве Бориса Немцова.

Сегодня, 13 июля, в Московском окружном военном суде был оглашён приговор убийце Бориса Немцова и его подельникам.

Заур Дадаев непосредственно стрелявший в политика получил 20 лет строгого режима, сторона обвинения просила для него пожизненный срок. Анзор и Шадид Губашевы приговорены к 19 и 16 годам лишения свободы, прокурор требовал дать им 23 и 21 год. Темирлану Эскерханову проведёт в колонии строго режима 14 лет, Хамзат Бахаев – 11, для них гособвинитель просил 19 и 17 лет.

Напомним, оппозиционного политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Ни один из пятерых осуждённых своей вины не признал. Более того, они заявили, что сделали это в результате длительных пыток над ними.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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