Убийца Бориса Немцова получил 20 лет строгого режима

Заур Дадаев непосредственно стрелявший в политика получил 20 лет строгого режима, сторона обвинения просила для него пожизненный срок. Анзор и Шадид Губашевы приговорены к 19 и 16 годам лишения свободы, прокурор требовал дать им 23 и 21 год. Темирлану Эскерханову проведёт в колонии строго режима 14 лет, Хамзат Бахаев – 11, для них гособвинитель просил 19 и 17 лет.