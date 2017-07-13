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Главред «Советского спорта» прокомментировал иск Федерации плавания России

13 июля 2017, 18:30
Николай Яременко задал несколько неудобных вопросов главе Федерации плавания России.

Главред газеты «Советский спорт» Николай Яременко прокомментировал иск от Федерации плавания России. В материале вышедшем на интернет сайте издания Яременко задаёт главе федерации, который очевидно и был инициатором иска, несколько неудобных вопросов.

- Мы – спортивные журналисты. Наша работа – не только освещать матчи, заплывы и гонки, но и внимательно следить за тем, что происходит внутри структур управления спортом в нашей стране. Следить и рассказывать нашим читателям, где есть возможности для улучшений. В плавании проблем, которые надо решать – огромное количество. Мы честно делаем свою работу. Функционеры – нет. Хочется спросить: что вы хотите доказать своим иском? У нас растёт популярность плавания? У нас сплошь золото на мировых чемпионатах и олимпиадах? У нас мамы ведут детей в бассейны, где с ними занимаются тренеры, у которых высокая зарплата? – пишет Николай Яременко, предлагая Владимиру Сальникову доказать это «хоть в суде, хоть в любом ином пространстве».

Поводом для написания «обращения» стал иск Федерации плавания России к изданию «Советский спорт». Чиновники просят суд обязать издание опровергнуть несколько утверждений написанных в расследовании «Способен ли Сальников выплыть? Расследование «Советского спорта»», опубликованного в марте этого года.

#Новости#Константин Климов#Общество
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