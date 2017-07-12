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В Уфе из-за обнаруженного снаряда оцепили территорию

12 июля 2017, 12:25
В настоящее время на месте работают специалисты взрывотехники.

Как стало известно «Медиакорсети», сегодня в Уфе при проведении земляных работ на улице Малая Силикатная, 31 обнаружен снаряд. Об этом изданию сообщил источник знакомый с ситуацией.

В пресс-службе Росгвардии эту информацию «Медиакорсети» подтвердили.

- На место происшествия выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Территория оцеплена. Сейчас туда подъехала следственно-оперативная группа полиции и специалисты взрывотехники ОМОНа Росгвардии. В настоящее время проводится проверка. Информации о том, взрывоопасна ли находка, пока нет, - сказали в пресс-службе.

#Новости#Ольга Корзик#Город
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