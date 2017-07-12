В Уфе из-за обнаруженного снаряда оцепили территорию

Как стало известно «Медиакорсети», сегодня в Уфе при проведении земляных работ на улице Малая Силикатная, 31 обнаружен снаряд. Об этом изданию сообщил источник знакомый с ситуацией.
В пресс-службе Росгвардии эту информацию «Медиакорсети» подтвердили.
- На место происшествия выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Территория оцеплена. Сейчас туда подъехала следственно-оперативная группа полиции и специалисты взрывотехники ОМОНа Росгвардии. В настоящее время проводится проверка. Информации о том, взрывоопасна ли находка, пока нет, - сказали в пресс-службе.