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В Уфе аграрий незаконно получил от Минсельхоза почти миллион рублей

12 июля 2017, 13:03
В течение двух лет в Минсельхозе выдавали субсидию мошеннику.

59-летний уфимец, который являлся главой крестьянского фермерского хозяйства и арендатором сельскохозяйственных земель в Орджоникидзевском районе города, обвиняется за мошенничество при получении выплат, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С 2013 по 2015 годы обвиняемый предоставлял документы в Министерство сельского хозяйства с ложными сведениями о засеве от 400 до 900 гектаров земли и сборе урожая. На самом деле глава крестьянского фермерского хозяйства поля не возделывал несколько лет, а арендные платежи не платил.

По липовым документам аграрий получил из бюджета субсидий на сумму более 900 тысяч рублей. На его имущество стоимостью более 21 миллиона рублей наложен арест для взыскания причиненного ущерба. Дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.

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