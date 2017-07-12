В Уфе аграрий незаконно получил от Минсельхоза почти миллион рублей

С 2013 по 2015 годы обвиняемый предоставлял документы в Министерство сельского хозяйства с ложными сведениями о засеве от 400 до 900 гектаров земли и сборе урожая. На самом деле глава крестьянского фермерского хозяйства поля не возделывал несколько лет, а арендные платежи не платил.