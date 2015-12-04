Сотрудницу Пенсионного фонда в Башкирии признали виновной в мошенничестве

В Уфе суд признал виновной бывшую сотрудницу Пенсионного фонда Марину Колпакову в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Об этом сообщили в следкоме Башкирии.
- Следствием и судом установлено, что с ноября 2014 по апрель 2016 года Колпакова, сама и через своих знакомых предлагала пенсионерам участие в вымышленной программе социальной помощи для пенсионеров, проживающих на территории Октябрьского района Уфы, - сообщили в следкоме. - Она получала от подысканных пенсионеров конфиденциальные данные, в том числе номера счетов и обещала прибыль до 10 тысяч рублей. Внося ложные сведения в программно-технический комплекс пенсионного фонда, она начисляла этим пенсионерам денежные средства от 15 до 90 тысяч рублей, которые забирала обратно, за исключением обещанных ею сумм. Злоумышленница своими незаконными действиями причинила ущерб государству в размере более 10 миллионов рублей, которые потратила на личные нужды.
В свою схему Колпакова вовлекла 53 жителя Октябрьского района Уфы и восьмерых знакомых. Их к уголовной ответственности следователи привлекать не стали, поскольку те ничего не знали о намерениях сотрудницы государственного фонда.
Собранные следователем доказательства составили 10 томов уголовного дела, проведено 6 экспертных исследований и порядка 100 следственных действий. Подсудимая вину признала. Суд назначил ей 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Марину Колпакову взяли под стражу в зале суда. Также по гражданскому иску с осужденной взыскано в пользу Пенсионного фонда более 10 млн руб причиненного ущерба.