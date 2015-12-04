Сотрудницу Пенсионного фонда в Башкирии признали виновной в мошенничестве

Бывший главный специалист - эксперт отдела выплаты пенсий башкирского управления Пенсионного фонда Марина Колпакова осуждена на 2 года лишения свободы.

- Следствием и судом установлено, что с ноября 2014 по апрель 2016 года Колпакова, сама и через своих знакомых предлагала пенсионерам участие в вымышленной программе социальной помощи для пенсионеров, проживающих на территории Октябрьского района Уфы, - сообщили в следкоме. - Она получала от подысканных пенсионеров конфиденциальные данные, в том числе номера счетов и обещала прибыль до 10 тысяч рублей. Внося ложные сведения в программно-технический комплекс пенсионного фонда, она начисляла этим пенсионерам денежные средства от 15 до 90 тысяч рублей, которые забирала обратно, за исключением обещанных ею сумм. Злоумышленница своими незаконными действиями причинила ущерб государству в размере более 10 миллионов рублей, которые потратила на личные нужды.