В Башкирии мать троих детей убила мужа из-за упреков

Как считает следствие, 10 июля 51-летний житель деревни Сабашево, будучи пьяным, устроил скандал с супругой. Женщина не выдержала и минимум девять раз ударила благоверного скалкой по голове. Увидев, что мужчине стало совсем плохо, она вызвала скорую помощь. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего – он скончался в отделении реанимации.