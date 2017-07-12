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В Башкирии мать троих детей убила мужа из-за упреков

12 июля 2017, 12:23
Она избила супруга скалкой по голове до полусмерти.

11 июля жителя Мелеузовского района доставили в больницу Салавата с тяжелой травмой головы, где тот скончался, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По данному факту уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» завели на 42-летнюю жительницу Мелеузовского района.

Как считает следствие, 10 июля 51-летний житель деревни Сабашево, будучи пьяным, устроил скандал с супругой. Женщина не выдержала и минимум девять раз ударила благоверного скалкой по голове. Увидев, что мужчине стало совсем плохо, она вызвала скорую помощь. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего – он скончался в отделении реанимации.

Следователи выяснили, что мужчина периодически избивал свою супругу, но та в полицию не обращалась. На иждивении женщины находятся трое малолетних детей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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