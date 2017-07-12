Рустэм Хамитов: Спортшколы для детей становятся всё более недоступными

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня на совещании по вопросам развития отдельных направлений физической культуры и спорта в регионе раскритиковал работу спортшкол. Он отметил, что в последнее время «спортшколы для детей становятся все более недоступными».
- В последнее время родители часто обращаются ко мне с просьбой разобраться, почему под разными предлогами эти учреждения становятся платными, при этом финансовая составляющая постоянно растёт? Почему в них увеличиваются в том числе разные «неофициальные сборы», - сказал Рустэм Хамитов.
В качестве примера он привел результаты опроса активистов Общероссийского народного фронта, согласно которым занятия в кружках и спортшколах стали не карману для родителей каждого ребенка.
- Для семей, в которых спортом занимаются двое-трое детей, такие затраты становятся просто неподъёмными. В результате кто-то из ребятишек вынужденно забрасывает спорт, начинает бесцельно прожигать свободное время на улице, заниматься другими сомнительными занятиями, - уточнил он.
По его данным «формально» в республике бесплатных спортивных школ много – 75%. Но при этом, во всех школах, родители за свой счет покупают форму для детей, спортивный инвентарь, платят за участие в соревнованиях, поездки и сборы. В платных обучение за месяц стоит от 1 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.
- Коммерциализация подготовки молодых спортсменов становится преградой для многих талантливых ребят. Я уже говорил о том, что часть спортшкол стала местом зарабатывания денег для администрации, руководства этих спортивных школ. В некоторых из них административные должности монополизируют семейные кланы, много лет успешно делающие бизнес на детском спорте. С этим тоже надо разбираться, - заключил глава региона.
Он потребовал в течение полугода навести порядок в этой сфере и сообщил, что будет держать этот вопрос «на личном контроле». В конце года министерство молодежной политики региона должно предоставить господину Хамитову отчет о принятых мерах.
Также глава республики коснулся вопроса управления деятельностью детско-юношеских спортивных школ. По его словам, сейчас там «царит межведомственная неразбериха».
- Одними командует Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Министерства образования. Другими – Министерство молодежной политики и спорта. Третьими – муниципалитеты. Нет согласованной работы по подготовке юных спортсменов, - сказал глава региона.
Он отметил, что это негативно сказывается на результатах молодых спортсменов Башкирии. Из-за этого сегодня серьезных результатов в спортивной деятельности нет.
- Для того, чтобы не было таких фактов, нужно устранить межведомственную разобщенность, выстроить единую, эффективно работающую систему управления детским спортом, заключил он.
В Башкирии на сегодняшний день работают 127 детско-юношеских спортивных школ, где проводятся занятия по 68 видам спорта.