Рустэм Хамитов: Спортшколы для детей становятся всё более недоступными

- Коммерциализация подготовки молодых спортсменов становится преградой для многих талантливых ребят. Я уже говорил о том, что часть спортшкол стала местом зарабатывания денег для администрации, руководства этих спортивных школ. В некоторых из них административные должности монополизируют семейные кланы, много лет успешно делающие бизнес на детском спорте. С этим тоже надо разбираться, - заключил глава региона.