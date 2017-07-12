Почему затягивается судебный процесс по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Сегодня на заседании выяснилось, что в процессе хочет войти некий Алексей Кислицын. Это акционер «Башнефти», владелец 316 обыкновенных акций. Формально его желание присоединиться к процессу вроде бы понятно. Однако, как выяснилось, акционером он стал буквально несколько недель назад. Как сообщил в суде представитель «Башнефти», он приобрел акции компании уже после того, как крупнейшим акционером стала «Роснефть» и даже после того как в суд был подан иск к АФК «Система». И примечательно, что он не обращался к предполагаемым соистцам с просьбой о предоставлении ему копий материалов дела. В суд он не явился. Но в ходатайстве при этом заявил, что разделяет их позицию и считает предоставленные доказательства достаточными.