Почему затягивается судебный процесс по иску «Роснефти» к АФК «Система»

На предыдущих судебных заседаниях «Систему» преследовали неудачи. Все ее ходатайства были отклонены. Ответчику в частности не удалось добиться признания иска несостоятельным и избежать привлечения Минзеимимущества Башкирии в качестве соистца. После этого в суд один за другим начали поступать ходатайства от самых разных лиц – начиная от бывших членов совета директоров «Башнефти», например, Феликса Евтушенкова, до никому неизвестных персон.
Сегодня на заседании выяснилось, что в процессе хочет войти некий Алексей Кислицын. Это акционер «Башнефти», владелец 316 обыкновенных акций. Формально его желание присоединиться к процессу вроде бы понятно. Однако, как выяснилось, акционером он стал буквально несколько недель назад. Как сообщил в суде представитель «Башнефти», он приобрел акции компании уже после того, как крупнейшим акционером стала «Роснефть» и даже после того как в суд был подан иск к АФК «Система». И примечательно, что он не обращался к предполагаемым соистцам с просьбой о предоставлении ему копий материалов дела. В суд он не явился. Но в ходатайстве при этом заявил, что разделяет их позицию и считает предоставленные доказательства достаточными.
Как сообщили истцы, успевшие собрать информацию по новому акционеру, Кислицын – профессиональный юрист, адвокат. Представитель «Башнефти» предположил, что целью его действий является не защита прав компании, а затягивание процесса, и в том числе самопиар, как адвоката, ведь процесс очень громкий. К тому же выяснились любопытные подробности: оказалось, что Кислицын учился на юридическом факультете МГУ на кафедре гражданского процесса, а ассистентом на той же кафедре работал нынешний вице-президент АФК «Система» по корпоративным проектам Сергей Шишкин. То, что это лицо появилось в судебном заседании, по мнению истцов, кажется, как минимум, подозрительным.
Еще более странным оказалось ходатайство гражданина Германии Иозефа Нохмана. Этот мужчина, не говорящий на русском языке, сегодня приехал в суд и представил свое ходатайство, попросив возможность предоставить ему переводчика. «Роснефть», кстати, предложила суду, обеспечить переводчика в течение получаса, однако суд решил отложить рассмотрение ходатайства. В итоге иностранный гражданин все заседание просидел в зале суда, не сказав ни слова, но в том числе из-за его ходатайства процесс вновь был отложен.
В основном же сегодня стороны повторно изложили то, что уже говорили на прошлом заседании. «Роснефть» впрочем дополнила свою позицию, подчеркнув, что «Система» являлась недобросовестным приобретателем «Башнефти». АФК, как считают истцы, знала о том, что приобретает незаконно приватизированное предприятие. Сделки были признаны ничтожными в судах в 2005 и 2007 годах, а о рисках потери «Башнефти» АФК прямым текстом писала в своих годовых отчетах.
- Ссылка ответчиков на то, что убытки от реорганизации могли быть покрыты за счет дополнительной эмиссии акций не оправдывает ни факт причинения убытков «Башнефти», ни их вину в причинении таких убытков, - заявил сегодня представитель «Роснефти».
Однако не смотря на то что позиции и истцов и отвечиков сегодня были представлены максимально полно, на завершающий этап процесс так и не вышел. Из-за новых ходатайств, очередное заседание назначено на 19 июля. Остается надеяться, что на нем не появятся очередные сомнительные акционеры, никому неизвестные иностранцы, а ответчик не попросит еще несколько недель на ознакомление с материалами дела.