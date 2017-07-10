mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В закупках для перинатального центра Уфы нашли нарушения закона о коррупции

10 июля 2017, 14:06
После прокурорской проверки в Минздраве Башкирии, свои посты покинули 2 главврача и начальник отдела.

Прокуратура Башкирии выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства в Минздраве Башкирии. Во внесённом на имя министра здравоохранения предписании говорится, что нормативные акты ведомства содержат коррупционные факторы. В частности, чиновники по своему усмотрению определяли больницы и учреждения, для которых закупалась техника.

Также обнаружилось, что при закупках оборудования для построенного в Уфе перинатального центра, технические задания предоставляли отдельные сотрудники Минздрава, а не экспертная комиссия, как это предписано законом. Таким образом, требования могли составляться под конкретного поставщика или производителя.

Не обошлось и без персональных проверок. Так, супруга главного специалиста-эксперта потратила больше, чем заработала согласно декларации. В свою очередь в Минздраве закрыли на это глаза. Проверки на местах коснулись в основном главных врачей. В Малоязовской ЦРБ руководитель на протяжении шести лет закупал продукты для больницы через фирмы родственников, а главврач Мелеузовской больницы выписал повышенную премию своей супруге, работавшей в его подчинении, и добившейся немалых успехов на карьерной лестнице.

Всего по итогам проверки в дисциплинарной ответственности привлечены девять должностных лиц, два главврача и один начальник отдела в министерстве написали заявления на увольнения.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48