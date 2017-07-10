В закупках для перинатального центра Уфы нашли нарушения закона о коррупции

Не обошлось и без персональных проверок. Так, супруга главного специалиста-эксперта потратила больше, чем заработала согласно декларации. В свою очередь в Минздраве закрыли на это глаза. Проверки на местах коснулись в основном главных врачей. В Малоязовской ЦРБ руководитель на протяжении шести лет закупал продукты для больницы через фирмы родственников, а главврач Мелеузовской больницы выписал повышенную премию своей супруге, работавшей в его подчинении, и добившейся немалых успехов на карьерной лестнице.