В закупках для перинатального центра Уфы нашли нарушения закона о коррупции

Прокуратура Башкирии выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства в Минздраве Башкирии. Во внесённом на имя министра здравоохранения предписании говорится, что нормативные акты ведомства содержат коррупционные факторы. В частности, чиновники по своему усмотрению определяли больницы и учреждения, для которых закупалась техника.
Также обнаружилось, что при закупках оборудования для построенного в Уфе перинатального центра, технические задания предоставляли отдельные сотрудники Минздрава, а не экспертная комиссия, как это предписано законом. Таким образом, требования могли составляться под конкретного поставщика или производителя.
Не обошлось и без персональных проверок. Так, супруга главного специалиста-эксперта потратила больше, чем заработала согласно декларации. В свою очередь в Минздраве закрыли на это глаза. Проверки на местах коснулись в основном главных врачей. В Малоязовской ЦРБ руководитель на протяжении шести лет закупал продукты для больницы через фирмы родственников, а главврач Мелеузовской больницы выписал повышенную премию своей супруге, работавшей в его подчинении, и добившейся немалых успехов на карьерной лестнице.
Всего по итогам проверки в дисциплинарной ответственности привлечены девять должностных лиц, два главврача и один начальник отдела в министерстве написали заявления на увольнения.