В Башкирии в следующие выходные пройдет бесплатный автомотофестиваль

На 15 июля на фестивале запланирована международная товарищеская встреча по боксу (Сборная Башкирии - Сборная Казахстана). Она начнется в 11.00 Также здесь пройдет мастер-класс от чемпиона мира по боксу по версии WBA Дмитрия Чудинова.