В Башкирии в следующие выходные пройдет бесплатный автомотофестиваль

Как сообщили в пресс-службе мотоклуба "Ночные волк", фестиваль стартует 14 июля 14:23. Старт мотоколонны «Ночных волков» от Телецентра через Парк Победы до площадки Фестиваля. Открытие фестиваля и палаточного лагеря запланировано на 18.00. Вечером состоится концерт: будут выступать рок-группы «Декабрь», «Живое небо», «Тринадцатое созвездие», «Старые Papa’s», BobGali Medoed.
На 15 июля на фестивале запланирована международная товарищеская встреча по боксу (Сборная Башкирии - Сборная Казахстана). Она начнется в 11.00 Также здесь пройдет мастер-класс от чемпиона мира по боксу по версии WBA Дмитрия Чудинова.
14:00-15:00. Концертная программа, выступление группы «Артемий».
15:00-18:00 - автомобильные бои «Автореслинг».
18:00-21:30. Концертная программа. Группа «Кутузовский», «Декабрь», Татьяна Королёва, Вика Цыганова.
Завершится день огненным шоу и фейерверком.
На 16 июля запланировано закрытие фестиваля.
- На площадке будут организованы места для палаток, биотуалеты, полевой душ, горячая кухня, аттракционы для детей, бесплатная охраняемая парковка, - сообщили организаторы. - Будет доступ к электричеству и технической воде.