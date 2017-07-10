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В Башкирии в следующие выходные пройдет бесплатный автомотофестиваль

10 июля 2017, 13:32
C 14 по 16 июля недалеко от Уфы (трасса М5, 1508 км, направление Уфа-Челябинск) пройдёт масштабный бесплатный фестиваль музыки и спорта «Звезда Урала». Его организуют Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и Федерация бокса России. В программе - автобои, мотошоу и выступление певицы Вики Цыгановой.

Как сообщили в пресс-службе мотоклуба "Ночные волк", фестиваль стартует 14 июля 14:23. Старт мотоколонны «Ночных волков» от Телецентра через Парк Победы до площадки Фестиваля. Открытие фестиваля и палаточного лагеря запланировано на 18.00. Вечером состоится концерт: будут выступать рок-группы «Декабрь», «Живое небо», «Тринадцатое созвездие», «Старые Papa’s», BobGali Medoed.

На 15 июля на фестивале запланирована международная товарищеская встреча по боксу (Сборная Башкирии - Сборная Казахстана). Она начнется в 11.00 Также здесь пройдет мастер-класс от чемпиона мира по боксу по версии WBA Дмитрия Чудинова.

14:00-15:00. Концертная программа, выступление группы «Артемий».

15:00-18:00 - автомобильные бои «Автореслинг».

18:00-21:30. Концертная программа. Группа «Кутузовский», «Декабрь», Татьяна Королёва, Вика Цыганова.

Завершится день огненным шоу и фейерверком.

На 16 июля запланировано закрытие фестиваля.

- На площадке будут организованы места для палаток, биотуалеты, полевой душ, горячая кухня, аттракционы для детей, бесплатная охраняемая парковка, - сообщили организаторы. - Будет доступ к электричеству и технической воде.

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