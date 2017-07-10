В Башкирии создадут центр органного донорства

В больницах должны появиться врачи, которые будут координировать мероприятия по констатации смерти мозга и фармакологической подготовке органов. Для участия в принятии решения о разрешении на эксплантацию он должен привлекать судебно-медицинских экспертов. При этом, в диагностике смерти мозга не должны участвовать врачи, которые будут осуществлять трансплантацию.