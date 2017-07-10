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В Башкирии создадут центр органного донорства

10 июля 2017, 14:07
Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Рустэм Марданов.

В Башкирии будет создан центр органного донорства, следует из документов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Рустэм Марданов.

Как следует из документа, центр будет осуществлять заготовку и забор органов человека из медицинских организаций.

В центр ежедневно до 10 утра должны быть представлены сведения о потенциальных донорах в отделениях реанимации и интенсивной терапии больных. Донором может стать человек в возрасте от одного года с изолированной черепно-мозговой травмой, острым нарушением мозгового кровообращения, опухолью мозга, асфиксией, постреанимационным поражением головного мозга.

В больницах должны появиться врачи, которые будут координировать мероприятия по констатации смерти мозга и фармакологической подготовке органов. Для участия в принятии решения о разрешении на эксплантацию он должен привлекать судебно-медицинских экспертов. При этом, в диагностике смерти мозга не должны участвовать врачи, которые будут осуществлять трансплантацию.

При этом в документе оговаривается, что запрещено изъятие органов у тех людей, которые при жизни заявили о своем несогласии быть донором.

Забор и заготовку органов будет производить бригада регионального центра органного донорства.

После изъятия органов будет составлен акт в двух экземплярах, один из которых будет вклеен в историю болезни донора, у которого констатирована смерть, а другой передан в центр органного донорства.

Неиспользованные объекты трансплантации должны быть утилизированы.

#Новости#Башкирия#Донорство#Ольга Корзик#Общество
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