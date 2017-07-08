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В Уфе мужчина закидал автомобили банками с краской

8 июля 2017, 10:40
В окно многоэтажки летели банки с краской, мебель и кухонная утварь.

Полицейские задержали жителя Уфы в ночь с 6 на 7 июля, повредившего пять автомобилей во дворе уфимской многоэтажки. Мужчина из окна квартиры выбрасывал на припаркованные автомобили всё, что попадалось под руку, в ход пошли банки с краской, мебель, кухонная утварь и даже продукты из холодильника. Как выяснили сотрудники Росгвардии 37-летний задержанный переехал в Уфу недавно, и страдает психическим заболеванием, по прибытию в Уфу должен был встать на учёт к психиатру, но не сделал этого. Кроме того, известно что в прошлом задержанный уже имел проблемы с законом

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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