В Уфе мужчина закидал автомобили банками с краской

Полицейские задержали жителя Уфы в ночь с 6 на 7 июля, повредившего пять автомобилей во дворе уфимской многоэтажки. Мужчина из окна квартиры выбрасывал на припаркованные автомобили всё, что попадалось под руку, в ход пошли банки с краской, мебель, кухонная утварь и даже продукты из холодильника. Как выяснили сотрудники Росгвардии 37-летний задержанный переехал в Уфу недавно, и страдает психическим заболеванием, по прибытию в Уфу должен был встать на учёт к психиатру, но не сделал этого. Кроме того, известно что в прошлом задержанный уже имел проблемы с законом