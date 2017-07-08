Спортшкола «Уфы» заняла 11 место в первенстве России U-17

Матч между спортшколами «Уфы» и «Анжи» ( Махачкала) должен был выявить, кто займёт 11-е место в турнирной таблице первенства России среди команд спортшкол (2000 г.р.). И согласно регламенту турнира, в случае ничьи все решается в серии послематчевых пенальти. Именно это и случилось. Вначале в счёте повели хозяева поля. После навеса Антона Лодыгина вратарь гостей не дотянулся до мяча, и он оказался в сетке ворот. Этот счёт махачкалинцы сумели сравнять на 63 минуте игры после розыгрыша углового. 1:1 - с таким счётом закончился матч.
В конце встречи тренер «Уфы» меняет вратаря, на поле выходит Лясов, который в матче с ЦСКА уже показал своё умение отражать пенальти. Вначале казалось, что расчёт тренеров на эту замену не оправдается. Вратарь "Анжи" отбил два удара из первых трёх, и гости повели в серии пенальти 3:1. Но футбольные боги решили по-своему. Лясову удалось переломить ситуацию, в концовке серии пенальти он также отбил два удара, а затем преградил путь мячу в третий раз. 4:3 - по пенальти уфимцы выигрывают и занимают 11-е место.