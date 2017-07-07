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В Уфе авиакомпания задержала рейс в Турцию с 200 пассажирами

7 июля 2017, 10:20
Пассажиров не предупредили об отмене рейса.

Почти 200 человек сегодня, 7 июля, не смогли вылететь из уфимского аэропорта на отдых в Турцию. Компания Nord Star отменила чартерный рейс в Анталию, который должен был вылететь в 08:10 по местному времени.

Как сообщила Медиакорсети сотрудник уфимского аэропорта Татьяна Ризван, рейс был отменен еще 30 июня. Однако, по непонятным причинам, пассажиры, судя по всему, не были предупреждены.

На данный момент выясняются причины случившегося.

- Действительно, рейс отменили еще 30 июня 18.30. Сегодня мы получили множество звонков от пассажиров, было недопонимание. По предварительным данным, следующий рейс в Анталью будет 9 июля. Буквально несколько минут назад стало известно о том, что пассажиры вылетят в Даламан сегодня в 19.00 по местному времени рейсом 7739.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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