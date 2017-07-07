В Уфе авиакомпания задержала рейс в Турцию с 200 пассажирами

- Действительно, рейс отменили еще 30 июня 18.30. Сегодня мы получили множество звонков от пассажиров, было недопонимание. По предварительным данным, следующий рейс в Анталью будет 9 июля. Буквально несколько минут назад стало известно о том, что пассажиры вылетят в Даламан сегодня в 19.00 по местному времени рейсом 7739.