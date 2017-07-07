В Оренбурге напали на шеф-редактора «Эхо Москвы в Уфе»

Накануне в Оренбурге во время встречи волонтеров около здания штаба оппозиционера Алексея Навального на главного редактора радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" напал человек. У журналиста Максима Курникова разбит телефон, сообщается в твиттере издания. Максим Курников возглавляет сразу две радиостанции "Эхо Москвы": в Оренбурге и Уфе.