В Оренбурге напали на шеф-редактора «Эхо Москвы в Уфе»

Накануне в Оренбурге во время встречи волонтеров около здания штаба оппозиционера Алексея Навального на главного редактора радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" напал человек. У журналиста Максима Курникова разбит телефон, сообщается в твиттере издания. Максим Курников возглавляет сразу две радиостанции "Эхо Москвы": в Оренбурге и Уфе.
Как пишет «Медиазона», к нему подошли казаки и люди в гражданском, когда он начал разговаривать с одним из волонтеров.
- Сейчас я уже еду в Уфу. Со мной все в порядке, - сообщил сам Курников в беседе с Медиакорсетью. - Нападавший - известный в городе предприниматель.
Известно, что нападавшего доставили в местный отдел полиции. Проводится проверка.