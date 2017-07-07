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В Оренбурге напали на шеф-редактора «Эхо Москвы в Уфе»

7 июля 2017, 12:20
Инцидент произошел на встрече волонтеров у местного штаба Навального.

Накануне в Оренбурге во время встречи волонтеров около здания штаба оппозиционера Алексея Навального на главного редактора радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" напал человек. У журналиста Максима Курникова разбит телефон, сообщается в твиттере издания. Максим Курников возглавляет сразу две радиостанции "Эхо Москвы": в Оренбурге и Уфе.

Как пишет «Медиазона», к нему подошли казаки и люди в гражданском, когда он начал разговаривать с одним из волонтеров.

- Сейчас я уже еду в Уфу. Со мной все в порядке, - сообщил сам Курников в беседе с Медиакорсетью. - Нападавший - известный в городе предприниматель.

Известно, что нападавшего доставили в местный отдел полиции. Проводится проверка.

#Новости#Надежда Валитова#Общество
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