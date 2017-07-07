Рейс из Уфы с 200 пассажирами задержали на два дня

Рейс с 200 пассажирами, следующий рейсом в Анталию из Уфы, вновь отменен, сообщила Медиакорсети Татьяна Ризван, сотрудник пресс-службы аэропорта.
- Пассажиры рейса 7787 авиакомпании Норд Стар от 07.07. Уфа - Анталия будут вылетать 9 июля рейсом авиакомпании Ямал YC - 9381 в 17.55 местного времени.
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпания «Норд Стар» отменила еще 30 июня в 18.30, но по каким-то пока неизвестным причинам пассажиров об этом не предупредили.
До этого в пресс-службе аэропорта выразили уверенность, что пассажиры полетят на отдых сегодня вечером, в 19.00. Однако все-таки людям придется подождать 2 дня.