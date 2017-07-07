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Рейс из Уфы с 200 пассажирами задержали на два дня

7 июля 2017, 14:43
Ранее сообщалось, что пассажиры вылетят сегодня вечером.

Рейс с 200 пассажирами, следующий рейсом в Анталию из Уфы, вновь отменен, сообщила Медиакорсети Татьяна Ризван, сотрудник пресс-службы аэропорта.

- Пассажиры рейса 7787 авиакомпании Норд Стар от 07.07. Уфа - Анталия будут вылетать 9 июля рейсом авиакомпании Ямал YC - 9381 в 17.55 местного времени.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпания «Норд Стар» отменила еще 30 июня в 18.30, но по каким-то пока неизвестным причинам пассажиров об этом не предупредили.

До этого в пресс-службе аэропорта выразили уверенность, что пассажиры полетят на отдых сегодня вечером, в 19.00. Однако все-таки людям придется подождать 2 дня.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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