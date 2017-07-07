Хамитов уволит пятого министра экономразвития Башкирии

- Ведомство, куда он идет на "повышение", также отличается высокой текучестью кадров, но, видимо, выбора у него нет, - продолжил Алексей Трегубов. - Поскольку он оказался между двух огней – «тажитдиновскому» человеку в стане «башкирских счетоводов» явно делать нечего. Тем более что, даже и Хамитову понятно, наверное, что в деятельности Новикова эффектная форма подачи превалирует над глубиной содержания. Умение красиво оформить презентации и глубинная стратегическая деятельность имеют мало общего. По моим источникам в кулуарах местного "Белого дома" он обозначился как мастер неумелых и чём-то наивных интриг. Практика показывает, что любое повышение чиновника из Башкортостана и перевод его в Москву рано или поздно усиливает антихамитовское лобби в столице страны. В любом случае - два года на должности министра ключевого для оскудневшей Башкирии, живущей по стратегическим планам правительства Сарбаева - это слишком мало для карьерного прыжка: тренд на покидание корабля Хамитова проступает все четче.