Хамитов уволит пятого министра экономразвития Башкирии

Чиновник может покинуть свой пост уже 20 июля. Примечательно, что в эту должность официально он вступил лишь два года назад, в конце июля. До этого он был председателем Госкомитета РБ по размещению государственных заказов. Ранее эти должности занимали Владимир Балабанов (2010-2011), Евгений Маврин (2011-2012), Александр Марьин (2012-2013), Александр Васильев (2013 - 2015). Таким образом, если информация подтвердится официально, то Новиков станет уже пятым министром экономразвития, которого Хамитов отправил в отставку за свою семилетку.
По данным источника Медиакорсети в органах федеральной власти, после 20 июля на свою должность он уже не вернется, а начнет работать в заново комплектуемом подразделении федерального органа в Москве. То есть башкирский чиновник фактически идет на повышение, связанное с переездом.
Мы попросили трех политологов прокомментировать возможный уход Новикова с поста.
- Новиков - один из самых сильных специалистов в команде Хамитова на сегодняшний день, - считает Аббас Галлямов. - Его отставка будет большой ошибкой. Никаких объективных причин для неё нет. Подтолкнуть главу региона к ней могут только чьи-то интриги.
Политолог Алексей Трегубов так оценил слухи о скорой отставке чиновника Белого дома:
- Удивительно, что Сергей Новиков сумел сохраниться в группировке так называемых «счетоводов» в Башкортостане, будучи плоть от плоти выходцем из администрации президента времен Муртазы Рахимова. В те времена он был правой рукой и доверенным лицом Илшата Тажитдинова, который также удачно мигрировал из «рахимовской» – в «пострахимовскую» Башкирию, закрепив за собой Зауралье. Новикову в ходе работы на экономических должностях так и не удалось стать самостоятельным актором башкирской экономики, хотя курировал он ключевое для новой Башкирии направление – закупки, которое предполагают системную борьбу с коррупцией.
Известно, что Новикову не удалось наладить отношения ни с государственными, ни с независимыми СМИ региона. Быстро утихшая тема шефства над Белогорским районом Крыма, которую он курировал также нельзя зачесть в его плюсы, хотя начинали вроде резво, - отметил политолог. - Сейчас Хамитову приходится лично "оживлять" эту тему, заявляя об участии башкирских аграриев в уборке урожая.
- Ведомство, куда он идет на "повышение", также отличается высокой текучестью кадров, но, видимо, выбора у него нет, - продолжил Алексей Трегубов. - Поскольку он оказался между двух огней – «тажитдиновскому» человеку в стане «башкирских счетоводов» явно делать нечего. Тем более что, даже и Хамитову понятно, наверное, что в деятельности Новикова эффектная форма подачи превалирует над глубиной содержания. Умение красиво оформить презентации и глубинная стратегическая деятельность имеют мало общего. По моим источникам в кулуарах местного "Белого дома" он обозначился как мастер неумелых и чём-то наивных интриг. Практика показывает, что любое повышение чиновника из Башкортостана и перевод его в Москву рано или поздно усиливает антихамитовское лобби в столице страны. В любом случае - два года на должности министра ключевого для оскудневшей Башкирии, живущей по стратегическим планам правительства Сарбаева - это слишком мало для карьерного прыжка: тренд на покидание корабля Хамитова проступает все четче.
Политолог Константин Калачев в беседе с Медиакорсетью так прокомментировал кадровую чехарду в республике:
- Результаты участия Республики Башкортостан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2016 год были вполне оптимистичны. Если брать их как показатель эффективности работы, значит человек вполне с ней справлялся. Социальное самочувствие в республике тоже на хорошем уровне. Лично мне непонятно, зачем ломать и менять то, что работает. Но, видимо, у Хамитова есть свои резоны. Я не сторонник кадровой чехарды.
- Обновление необходимо там и тогда, когда оно действительно назрело, - пояснил Калачев. - Частые замены скорее результат непродуманности кадровой политики, чем наоборот. Однако есть и исключения. Под одну гребенку всех грести нельзя. Поскольку я ничего не знаю об обстоятельствах отставки Новикова, мне сложно судить.