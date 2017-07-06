В Башкирии сотрудник ГИБДД попался на «продаже» водительских удостоверений

- В связи с этим убедительно просим всех, кто неправомерно приобрёл право управления транспортным средством в городе Стерлитамаке, добровольно заявить об этом, - обратились в следственном комитете к жителям города, отмечая, что в соответствии с примечанием к статьям 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, давшее взятку или являвшееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления.