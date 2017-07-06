В Башкирии сотрудник ГИБДД попался на «продаже» водительских удостоверений

Сотрудники управления собственной безопасности МВД Башкирии задержали инспектора ГИБДД по городу Стерлитамаку. Поводом для задержания стал выявленный факт выдачи местному жителю водительского удостоверения без сдачи экзаменов.
- Государственный инспектор регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД из личной заинтересованности составил документы об успешной сдаче местным жителем теоретического и практического экзаменов на право управления транспортным средством без фактической сдачи экзаменов. На основании выданных сотрудником ГИБДД документов, житель города Стерлитамака получил водительское удостоверение категории «В», что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в области безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.
После задержания и проведения служебной проверки полицейский был уволен из МВД по отрицательным мотивам.
Также в следкоме рассказали, что сейчас следователи проверяют деятельность инспектора за последние несколько лет - на предмет выявления аналогичных преступлений.
- В связи с этим убедительно просим всех, кто неправомерно приобрёл право управления транспортным средством в городе Стерлитамаке, добровольно заявить об этом, - обратились в следственном комитете к жителям города, отмечая, что в соответствии с примечанием к статьям 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, давшее взятку или являвшееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления.