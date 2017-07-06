Три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Башкирии

Авария произошла сегодня утром на 189 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. По предварительным данным водитель ВАЗ 2110, следовавший со стороны Белорецка в село Авзян, выехал на встречную полосу и протаранил автобус. Водитель легковушки и двое его пассажиров, мужчина и женщина, скончались на месте, сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают личности погибших. О состоянии пассажиров автобуса не сообщается.