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Три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Башкирии

6 июля 2017, 11:07
По предварительным данным в аварии виноват водитель легковушки, выехавший на встречную полосу.

В Башкирии произошла авария с участием рейсового автобуса и легковушки, ГИБДД сообщает о трёх погибших.

Авария произошла сегодня утром на 189 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. По предварительным данным водитель ВАЗ 2110, следовавший со стороны Белорецка в село Авзян, выехал на встречную полосу и протаранил автобус. Водитель легковушки и двое его пассажиров, мужчина и женщина, скончались на месте, сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают личности погибших. О состоянии пассажиров автобуса не сообщается.

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